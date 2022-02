Le prix Crypto.com rebondira vers 0,45 $, réservant des gains de 10% | Cryptomonnaie

Crypto.com Coin est sur le devant de la scène après que les traders sont intervenus à la dernière minute hier.

Le CRO cherche à tester 0,42 $, un niveau de Fibonacci, avec une cassure au-dessus fixée à 0,45 $.

Attendez-vous à une clôture quotidienne au-dessus de 0,45 $ la semaine prochaine, d’autres gains à venir.

Crypto.com Coin (CRO) voit enfin des signes haussiers après une série de rejets contre la barrière de 0,44 $. Alors que l’action des prix commençait à s’estomper, les haussiers sont intervenus au dernier moment et ont inversé la tendance pour revenir au niveau de 76,4 % de Fibonacci à 0,42 $. Avec cela, le fondu est contenu et les traders devraient percer un trou dans le mur à 0,44 $ pour atteindre enfin 0,45 $, et avec cela, proposer d’autres gains à venir la semaine prochaine.

CRO voit des traders prêts à percer un trou dans 0,42 $

Crypto.com Coin devrait voir davantage d’investisseurs et de traders se joindre à l’action sur les prix dans les prochains jours, car certains signes clairs indiquent que le CRO ne va pas plus loin à la baisse de si tôt. Les traders sont intervenus deux fois ces derniers jours et ont montré leur force hier en effaçant une bougie baissière et en la transformant presque en une bougie marteau haussière. Une preuve supplémentaire se trouve dans l’indice de force relative (RSI), qui montre une belle divergence et est relativement plat puis fortement en hausse, montrant que les haussiers ont plus de marge de manœuvre.

Le prix du CRO devrait voir un afflux largement soutenu de nouveaux fonds car le moral est élevé et pourrait facilement casser le niveau de 76,4 % de Fibonacci à 0,42 $ à tout moment. Une fois là-bas, la grande tâche à accomplir est de casser et de rester au-dessus de 0,44 $, et avec le pivot mensuel à 0,45 $, les traders devront s’asseoir sur leurs mains pour ne pas enregistrer de bénéfices pendant un certain temps. Si nous voyons une clôture quotidienne au-dessus de 0,45 $, attendez-vous à ce que ce soit un scénario parfait pour de nouveaux gains la semaine prochaine.

Graphique journalier CRO/USD

Un autre rejet au niveau de 0,44 $ pourrait être un rejet de trop et déclencher une vente massive qui verrait les baissiers prendre le dessus et les haussiers fuir la scène et rejoindre le camp des vendeurs. Cela verrait l’action des prix chuter vers 0,40 $ ou même 0,35 $ selon le sentiment du marché mondial et la violence de la correction du marché. Attendez-vous à ce que les pertes varient entre 7% et 15%.