Prédiction du prix Ethereum: ETH vise 3 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum a fait une fausse cassure sous une ligne de tendance à court terme hier.

Le prix de l’ETH dépasse 2 695 $ et devrait atteindre 3 018 $.

Cela signifierait des gains de 13% pour l’ETH et des perspectives plus favorables pour la semaine prochaine.

Le prix de l’Ethereum (ETH) devrait enregistrer les meilleurs gains qu’il ait réalisés pour l’ensemble de 2022, car une bougie haussière s’est maintenant formée sur le dos d’un niveau de support important. Avec ce mouvement, de nombreux traders se blessent car ils sont probablement tombés dans le piège à traders avec la fausse cassure en dessous de la ligne de tendance favorable à court terme. Attendez-vous à plus de hausse avec les marchés mondiaux profitant du rallye des actions d’Amazon, qui se répercute sur les crypto-monnaies et élève le sentiment de l’ETH vers 3 018 $.

Les traders ETH poignardent les traders dans le dos avec un piège

Le prix d’Ethereum pendait en dessous d’une ligne de tendance à court terme et semblait assez lourd après le glissement des bénéfices META. Mais le fait que les marchés puissent changer d’avis du jour au lendemain est une fois de plus prouvé, après que les bénéfices d’Amazon aient alimenté un rallye de rappel que nous assistons aujourd’hui. Cela s’est répandu dans les crypto-monnaies et augmente le sentiment des prix des ETH avec une cassure ferme au-dessus de 2 695 $, évinçant les traders dans le processus, qui ont manqué la fausse cassure de la ligne de tendance, et ce n’est plus qu’une question de temps avant qu’ils fermer et prendre leurs pertes.

Le prix des ETH est donc fixé pour un deuxième rallye aujourd’hui, car ces baissiers devront revenir au volume du côté acheteur pour clôturer et réduire leurs pertes. Cela ajoutera un coup de pouce aux prix des ETH et pourrait voir les traders Ethereum atteindre l’objectif de prix à 3 018 $, éliminer le niveau de 3 000 $ et préparer le terrain pour la semaine prochaine. Avec ce mouvement, la ligne de tendance descendante rouge pourrait être brisée, et avec cela, le ralentissement depuis décembre, brisant enfin les chances des baissiers et ouvrant la voie à une éventuelle tendance haussière à plus long terme.

Graphique journalier ETH/USD

Néanmoins, il y a encore des bénéfices sur le registre pour aujourd’hui qui pourraient surprendre à la baisse et voir ces vents arrière s’estomper aussi rapidement qu’ils sont venus. Attendez-vous à ce qu’avec ce manque de soutien, le prix de l’ETH s’effondre à 2 695 $ et commence à peser davantage sur les haussiers. Si cela se transformait en actions, les poussant fermement dans le rouge et affectant le flux des valeurs refuges, attendez-vous à un retour vers 2 600 $.