Breaking : La correction de la crypto touche-t-elle à sa fin ? Les meilleures pièces de défi à surveiller en février | Cryptomonnaie

Bien que Bitcoin ait flirté avec les gains et récupéré certaines pertes, il a ensuite plongé, ne parvenant pas à trouver un élan pour une reprise durable. Beaucoup de gens se demandent où va Bitcoin maintenant qu’il est à 47% de son niveau record ?

Source : Casebitcoin.com

J’ai mentionné précédemment que la récente faiblesse a été causée par une combinaison de facteurs, notamment l’incertitude concernant la réglementation de la cryptomonnaie et le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale. J’ai également noté le déplacement de la crypto-monnaie vers les classes d’actifs à risque traditionnelles et sa relation étroite avec les actions.

De plus, j’ai dit qu’un scénario de marché baissier est peu probable et qu’il se déroulerait si la ligne de support de 30 à 31 000 $ était violée et maintenue. Il semble que mon hypothèse initiale selon laquelle nous assistions à la forme la plus pure de correction s’est avérée vraie.

Au cours des 21 derniers mois, l’impression monétaire par la Fed a entraîné un environnement de taux d’intérêt relativement bas, ce qui a rendu les emprunts relativement faciles et bon marché. En partie à cause de cela, les capitaux ont afflué vers des actifs plus risqués comme la crypto-monnaie et les actions. Cela explique également pourquoi ces classes d’actifs ont eu des rendements aussi extrêmes avant de glisser dans le rouge.

Voyons comment le prix de Bitcoin se rapporte au taux réel ajusté à l’inflation de la dette de référence à 10 ans. Le taux réel est calculé en soustrayant le taux d’équilibre de l’inflation à 10 ans, qui mesure les anticipations d’inflation futures basées sur le marché, du rendement du bon du Trésor à 10 ans.

Pourquoi cette corrélation est-elle importante ? Le taux réel est une mesure des anticipations de pouvoir d’achat futur et, par conséquent, peut déterminer si des actifs sûrs comme les obligations sont plus attractifs économiquement que des investissements risqués. Une hausse des rendements réels des obligations américaines exerce généralement une pression sur les actions et autres actifs à risque.]

Source : Casebitcoin.com

Certains analystes sont sceptiques quant à la poursuite de la reprise puisque l’administration Biden devrait dévoiler sa stratégie sur la réglementation de la cryptomonnaie ce mois-ci. Les marchés de la cryptomonnaie restent très volatils car il est difficile de prévoir les effets des nouvelles réglementations.

Top 5 des pièces DeFi choisies par Mike Ermolaev

J’ai sélectionné mes 5 meilleurs choix pour les pièces DeFi d’une valeur de plus de 100 millions de dollars qui ont bien fonctionné au cours de la semaine dernière malgré la faiblesse générale du marché de la cryptomonnaie, et je prédis qu’elles continueront à bien se porter tout au long du mois de février.

IDEX

Idex était la pièce DeFi la plus performante, se négociant actuellement à 0,23 $ avec une capitalisation boursière de 146,06 millions de dollars. Il a gagné 98,36% au cours des sept derniers jours.

Bourse de liquidité hybride, IDEX combine le commerce hors chaîne avec le règlement des transactions en chaîne. Combinant les caractéristiques traditionnelles du carnet d’ordres avec la sécurité et la liquidité d’un AMM, il permet d’obtenir le meilleur des deux mondes.

À l’aide de contrats intelligents, la plate-forme décentralise la garde et le règlement, limitant le mouvement des fonds jusqu’à ce qu’une transaction soit terminée.

Source : TradingView

Telos (TLOS)

Telos a gagné 77 % au cours des sept derniers jours, ce qui en fait la deuxième meilleure performance. Actuellement, il se négocie à 1,01 $, soit 21 % de moins que son sommet historique établi le 2 février 2022. La valeur marchande actuelle du TLOS est de 274,03 millions de dollars.

Les jetons basés sur Telos, les NFT et les contrats intelligents sont largement utilisés dans DeFi, les jeux et les médias sociaux. Actuellement, plus de 100 applications décentralisées (dApps) profitent de la vitesse et de l’évolutivité des réseaux Telos qui offrent des services attrayants en chaîne (vote, sentiment, stockage décentralisé, localisation et plus), ainsi que la vitesse de réseau la plus rapide (0,5 s de temps de bloc ).

La prochaine machine virtuelle Ethereum de Telos sera l’EVM la plus efficace et la moins chère, faisant de Telos la seule blockchain à prendre en charge à la fois EVM et EOSIO. Ces deux technologies représentent ensemble la majorité des principales applications décentralisées sur les sites Web de suivi dApp populaires.

Source : TradingView

Tezos (XTZ)

Tezos est un réseau basé sur la blockchain utilisant des contrats intelligents, similaire à Ethereum. Tezos, cependant, vise à offrir une infrastructure qui peut croître et s’améliorer au fil du temps sans jamais rencontrer de hard fork. Cela a toujours été un problème avec Bitcoin et Ethereum. En tenant XTZ, les utilisateurs peuvent voter sur les propositions de Tezos pour les mises à niveau de protocole.

Le prix de Tezos est actuellement de 3,76 $, ce qui en fait le troisième gagnant hebdomadaire (+30,74 %) avec une capitalisation boursière de 3,29 milliards de dollars.

Source : TradingView

Fabricant (MKR)

Propulsé par la blockchain Ethereum, Maker (MKR) est le jeton de gouvernance de MakerDAO et Maker Protocol – une organisation décentralisée et un réseau social – qui permet aux utilisateurs d’émettre et de gérer des stablecoins DAI. DAI est une crypto-monnaie décentralisée gérée par la communauté avec une valeur stable liée au dollar américain.

Se négociant actuellement à 2 263,91 $, MKR a gagné 28,8 % la semaine dernière et sa capitalisation boursière est de 2,19 milliards de dollars.

Source : TradingView

Financement costaud (BIFI)

Beefy Finance est un optimiseur de rendement décentralisé et multi-chaînes qui permet aux utilisateurs de gagner des intérêts composés sur leurs avoirs en crypto-monnaie.

DeFi a développé un ensemble de stratégies d’investissement sécurisées par des contrats intelligents qui augmentent les récompenses des utilisateurs pour divers pools de liquidités, des projets de création de marché automatisés et des opportunités d’agriculture de rendement disponibles dans l’écosystème de DeFi.

Avec une capitalisation boursière de 156,95 millions de dollars, BIFI a augmenté de 18,74 % au cours des sept derniers jours à 2 179,90 $.

Source : TradingView