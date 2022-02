DeFi Kickstarter : examen des moteurs de la croissance de DeFi et des facteurs que les nouveaux investisseurs devraient prendre en compte | Cryptomonnaie

La finance décentralisée (DeFi), un système où les tiers de confiance ne sont pas nécessaires, est l’un des secteurs à la croissance la plus rapide au cours des deux dernières années. Toutes les interactions dans le système se font entre l’utilisateur (via des portefeuilles crypto Web 3.0) et le fournisseur financier étant les applications décentralisées (DApps) sans avoir à dépendre d’un intermédiaire, ce qui signifie que vous avez la garde complète de vos actifs pendant les transactions. Au cours des deux dernières années, ce secteur a connu une croissance et un développement exponentiels dans différents secteurs qui forment l’écosystème DeFi. L’un des principaux moteurs de la croissance de DeFi sont les échanges décentralisés (DEX) qui consistent en des protocoles qui offrent une plateforme de trading de manière décentralisée. DeFi offre des avantages en matière de confidentialité et de sécurité, mais en plus de cela, les utilisateurs de crypto adoptent également cette nouvelle technologie pour tirer parti de plusieurs stratégies génératrices de rendement disponibles dans l’écosystème.

Afin d’analyser cette croissance, nous avons mesuré l’ensemble de la capitalisation boursière de la crypto-monnaie par rapport à la valeur totale verrouillée (TVL) de DeFi sur deux ans. Cet indicateur nous permet d’évaluer le pourcentage du marché de la cryptomonnaie qui a déposé de l’argent dans les DApps afin de générer du rendement.

Source : IntoTheBlock

L’indicateur représente une nette croissance de la TVL de DeFi par rapport à la capitalisation boursière de la crypto. La TVL de DeFis est passée de 0,39 % du marché en janvier 2020 à environ 14 % deux ans plus tard en janvier 2022. Il est important de tenir compte de cette tendance car elle représente le nombre d’utilisateurs de crypto qui connaissent cet écosystème DeFi émergent. et aussi ceux qui sont prêts à s’impliquer dans les DApps afin d’essayer d’obtenir un rendement sur leurs avoirs.

À l’intérieur des écosystèmes DeFi, nous pouvons trouver différents types de DApps avec différents cas d’utilisation, des services se différenciant les uns des autres. Parmi les types les plus courants de DApps figurent : les échanges décentralisés, les protocoles de prêt et les protocoles dérivés.

La tâche principale de DEX en tant que fournisseur de services d’échange est d’avoir des liquidités afin d’être en mesure d’offrir la paire négociée à ce moment-là. Comment font les DEX ? Les utilisateurs sont autorisés à déposer des paires de jetons dans des pools ouverts proposés par chaque protocole différent.

Ces déposants commencent alors à percevoir des frais de swap facturés à ceux qui utilisent les services DEX pour négocier.

IntoTheBlock identifie et classe les paires/pools les plus échangés sur les DEX pris en charge. Cet indicateur permet de suivre les pools avec une liquidité et un volume plus importants dans l’écosystème.

Via IntoTheBlock’s DeFi Insights, au 26 janvier 2022

L’indicateur montre les 10 meilleurs pools classés par volume échangé. La colonne de volume regroupe le volume de transactions sur 24 heures. La liquidité est le montant total fourni par les deux jetons de cette paire de négociation. Les frais sont fonction du volume de transactions (0,3% dans le cas d’Uniswap) et sont perçus par les fournisseurs de liquidité, dans ce cas l’indicateur montre les frais perçus au cours des dernières 24h. Enfin, le rendement de la liquidité (ROL) est le rendement projeté, à l’exclusion des récompenses symboliques, que les fournisseurs de liquidité obtiennent de cette paire sur la base de données sur 24 heures. Dans ce cas, classé numéro 9, nous pouvons voir le pool ETH – LOOKS échangé sur Uniswap avec 102,08% de ROL, dans ce scénario, le pool a connu un grand volume de transactions par rapport à la liquidité fournie à l’époque. C’est pourquoi il offre un ROL relativement élevé.

Le ROL varie en fonction du volume négocié et de la liquidité fournie à ce moment-là. Cela fonctionne comme une relation entre les deux : plus le volume échangé implique plus de frais générés, ce qui se traduit par des récompenses plus élevées pour les fournisseurs de liquidité. Moins de liquidités sont fournies à un pool équivaut également à une plus grande part du pool, si le pool a un volume de transactions élevé, plus les récompenses pour les fournisseurs de liquidités sont importantes.

Lors de l’apport de liquidités, il est également important de prendre en compte certains autres risques. Le principal étant la perte impermanente. La plupart des pools exigent un dépôt équilibré de 50 % à 50 % entre les paires. La perte temporaire fait référence au moment où un pool doit rééquilibrer ses actifs pour garantir une valeur égale pour les deux parties. En particulier, le problème survient lorsque l’un des jetons déposés a une augmentation ou une diminution de valeur par rapport à l’autre jeton déposé. Automatiquement, le pool rééquilibre cette différence et laisse le LP avec une perte de jetons, au moins temporairement.

Chez IntoTheBlock, nous proposons un calculateur de perte/ROI impermanent affiché graphiquement. Cette calculatrice permet de suivre la perte impermanente en fonction de vos liquidités fournies.

Via IntoTheBlock’s DeFi Insights, au 26 janvier 2022

L’indicateur compare dans une simulation en fonction de votre montant d’entrée, le retour sur investissement (ROI) en comparaison si vous aviez simplement détenu (hodl) les jetons, les actifs que vous déteniez (type hodl) et donne en sortie les différents scénarios. Dans ce cas, nous suivons le pool ETH – LOOKS depuis le 26 octobre 2021.

A l’instar du pool ETH-LOOKS, nous pouvons suivre les rendements générés par les fournisseurs de liquidités. Par exemple, si un LP avait déposé 1 000 $ répartis également entre ETH et LOOKS dans le pool le 26 octobre 2021, ils auraient gagné 30,95 %, tandis que détenir ces deux actifs séparément leur aurait rapporté un gain de 29,42 %. Par conséquent, dans ce cas, compte tenu de la baisse massive du marché, il aurait été bénéfique pour les LP de fournir des liquidités à ce pool, leur générant un rendement relatif plus élevé.

DeFi est un écosystème naissant et complexe qui montre un grand potentiel. Sa TVL croissante représente désormais une partie importante du secteur de la cryptomonnaie. Il existe actuellement de grandes opportunités pour s’impliquer dans le marché et générer un rendement sur vos actifs.

Il est important de garder à l’esprit et de faire attention à certains risques qui accompagnent le DeFi, comme les prix élevés du gaz ou les pertes impermanentes dans le cas des LP sur les DEX.