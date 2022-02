Le prix du bitcoin rebondit après que l’action Amazon gagne 15% dans le retour de la technologie américaine | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) a récupéré une grande partie de ses pertes récentes le 4 février, mais des inquiétudes subsistaient quant à l’arrivée d’un nouveau test de 30 000 $.

Graphique bougie BTC/USD 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

38 600 $ reste le pivot central

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré que BTC/USD revenait à 38 000 $ vendredi, en hausse de plus de 2 % en 24 heures.

La paire a connu un retour en force du jour au lendemain après avoir souffert aux mains des vendeurs d’actions américains pendant deux jours consécutifs.

Un revirement similaire pour les actions technologiques plus tard jeudi, avec Amazon gagnant 15%, a préparé le terrain pour que Bitcoin augmente progressivement, les partisans de la BTC critiquant néanmoins la volatilité excessive de certaines actions.

Le rebond, quant à lui, pourrait contribuer à éviter un retracement plus profond pour Bitcoin, ceci néanmoins favorisé par le contributeur de Cointelegraph Michaël van de Poppe comme un mouvement « probable ».

« Dans l’ensemble, le cas le plus probable est un autre balayage des plus bas pour Bitcoin autour de 30-33 000 $ et après cela, nous créons une divergence haussière et le plaisir continue », a-t-il soutenu jeudi soir.

ou qu’un changement de paradigme se produise, il a réitéré que la zone autour de 38 600 $ devrait toujours être brisée et maintenue.

« BTC forme toujours une bougie d’indécision juste en dessous de la résistance clé d’environ 38650 $ », a déclaré le trader et analyste Rekt Capital dans son dernier tweet à peu près au même niveau.

« Cela dit, pour le moment, BTC est en mesure de conserver le sommet de la bougie de la semaine dernière comme support. Techniquement, BTC est toujours dans la fourchette de 28 000 à 38 000 $ jusqu’à nouvel ordre.

Pentoshi a pris des délais plus longs, ponctuant des mois de prédictions prudentes sur BTC avec un nouvel espoir de résurgence.

Comme Cointelegraph l’a rapporté, les indicateurs en chaîne continuent d’appeler une telle résurgence à l’avance cette semaine, sortant de deux mois de baisse.

Ether atteint un sommet de deux semaines au-dessus de 2 800 $

Sur les altcoins, Ether (ETH) et Solana (SOL) ont mené la journée, affichant tous deux des gains sur 24 heures supérieurs à 5%.

ETH / USD a dépassé BTC / USD pour dépasser 2 800 $, car le commerçant et créateur des bandes de Bollinger, John Bollinger, a suggéré que les niveaux actuels constituaient une zone d’achat satisfaisante pour son allocation ETH.

« Ethereum agit encore plus fort que Bitcoin ici », a ajouté van de Poppe, alors que le plus grand altcoin par capitalisation boursière a atteint ses plus hauts niveaux depuis le 21 janvier.

Graphique bougie ETH/USD 1 jour (Bitstamp). Source : TradingView