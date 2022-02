Prédiction hebdomadaires Bitcoin: BTC place un piège à traders avant le crash ultime à 30 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin montre une perspective haussière à court terme qui pourrait le propulser à 40 000 $.

Cet optimisme pourrait être un piège à traders avant que BTC ne déclenche un crash à 30 000 $ ou moins.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 52 000 $ invalidera la thèse baissière et déclenchera potentiellement une tendance haussière.

Le prix du bitcoin a montré une augmentation du nombre d’acheteurs au cours des deux derniers jours, entraînant une montée rapide. Cette tendance haussière durera probablement car BTC reteste un niveau psychologique crucial, attirant les acheteurs dans un piège haussier. Les investisseurs doivent se méfier d’un renversement qui envoie le gros crypto en chute libre.

Le prix du Bitcoin attire les traders avant le début de l’abattage

Le prix flash du Bitcoin s’est écrasé en janvier et a atteint un creux autour du niveau de support hebdomadaire à 34 752 $. Après quelques nouveaux tests de cette barrière, BTC a rebondi et est entré dans une tendance haussière qui a connu un gain de 16 % jusqu’à présent.

Bien que cette tendance haussière mineure ait donné aux altcoins l’espace et l’élan nécessaires, il semble que ce soit un piège utilisé par les traders pour attirer les acheteurs non informés avant de faire s’effondrer l’actif. Cette configuration est connue sous le nom de piège haussier, et la raison pour laquelle les investisseurs doivent s’attendre à un crash est due à la formation d’un disjoncteur baissier.

L’action des prix BTC a établi deux sommets plus élevés le 7 septembre 2021 et le 10 novembre 2021, créant l’illusion d’une tendance haussière. Les creux entre ces pics ont créé une zone de demande, allant de 40 794 $ à 44 387 $.

Le 21 janvier, cependant, BTC a traversé cette zone de demande, la transformant en un disjoncteur baissier et laissant de nombreux détenteurs sous l’eau. Par conséquent, un nouveau test de ce disjoncteur est susceptible de déclencher une pression de vente massive faisant chuter le prix du Bitcoin.

Dans certains cas, la grande crypto pourrait percer le disjoncteur et retester le niveau de 43 000 $, une confluence de la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours et une barrière de résistance hebdomadaire.

Alors que BTC continue d’augmenter et se rapproche de la limite inférieure du disjoncteur susmentionné à 40 794 $, le rejet est plausible. La liquidité côté vente présente en dessous du niveau de support hebdomadaire de 29 100 $ ajoute de la crédibilité à ces perspectives.

En conclusion, la perspective technique suggère qu’un passage à 30 000 $ ou moins est probable pour le prix du Bitcoin dans les prochains jours.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Le pic soudain des adresses actives quotidiennes à partir du 31 janvier renforce encore les perspectives haussières à court terme observées dans le prix du Bitcoin. Au moment d’écrire ces lignes, le nombre d’adresses actives quotidiennes était bien supérieur à la moyenne mobile sur 30 jours à 891 000.

BTCDAA

Bien que les choses puissent sembler bonnes à court terme, le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock montre que le prix du Bitcoin est sur le point de tester à nouveau une barrière de résistance massive. Environ 3,36 millions d’adresses qui ont acheté 2,09 millions de BTC entre 37 925 $ et 41 547 $ sont «hors de l’argent».

Tout pic de pression d’achat qui pousse le prix du Bitcoin dans la fourchette mentionnée ci-dessus est donc susceptible d’être confronté à une pression de vente de la part des détenteurs essayant d’atteindre le seuil de rentabilité. De plus, le niveau de support s’amincit considérablement après 37 096 $, créditant davantage la thèse baissière.

CTB GIOM

Le dernier clou dans le cercueil des traders est le modèle de score Z de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV). Cette métrique en chaîne est utilisée pour évaluer si un actif est surévalué ou sous-évalué et le fait en divisant la différence entre la capitalisation boursière et la capitalisation boursière réalisée par l’écart type de la capitalisation boursière.

Il porte les mesures MVRV à un nouveau niveau dans la détermination des zones historiques de juste valeur, de survente ou de surachat. La bande rouge indique un surachat et est généralement l’endroit où le taureau court en haut et en arrière. Cependant, la valeur verte indique une survente et c’est là que les détenteurs à long terme ont tendance à s’accumuler.

BTC a actuellement un score Z MVRV de 1,09, ce qui est bien au-dessus de la bande de survente, ce qui suggère qu’un nouveau mouvement à la baisse n’est pas exclu.

Score Z du BTC MVRV

Alors que les choses semblent terriblement pessimistes pour le prix du Bitcoin d’un point de vue technique et d’un point de vue en chaîne, un chandelier quotidien proche de la limite supérieure du disjoncteur de 44 387 $ invalidera les perspectives baissières.

Un régime haussier ne sera observé qu’après que BTC aura établi un plus haut au-dessus de 52 000 $. Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Bitcoin poursuive cette tendance et franchisse la barrière psychologique de 60 000 $.