Rise of Web3: les jetons Metaverse augmentent alors que le cours de l’action de Meta plonge | Cryptomonnaie

Les jetons Metaverse décentralisés ont enregistré des gains réguliers cette semaine, malgré une baisse du cours des actions des Meta Platforms.

Meta Platforms, la société mère de Facebook, a connu jeudi la plus forte baisse de valeur marchande d’une journée pour une entreprise américaine avec une baisse de 26% du cours des actions après que le géant de la technologie a révélé des bénéfices décevants et une baisse du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens.

Meta a changé son nom de Facebook à la fin de 2021, pour signaler ses plans de se concentrer sur le Metaverse, et ses difficultés ont coïncidé avec des gains en pourcentage à deux chiffres pour ses concurrents décentralisés The Sandbox et Decentraland.

Meta a déclaré un chiffre d’affaires total de 33,67 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2021, contre 28 milliards de dollars l’année précédente. Cependant, son revenu net a diminué à 10,28 milliards de dollars, contre 11,2 milliards de dollars il y a 12 mois.

Pour la première fois, Meta a éclaté un segment dans son rapport sur les résultats de son activité de recherche et développement en réalité virtuelle et augmentée, Reality Labs. Il a enregistré des pertes qui ont dépassé 10 milliards de dollars américains, contre 6,6 milliards de dollars américains en 2020. Cependant, il n’en est qu’aux premiers stades de la préparation du terrain pour la technologie Metaverse, y compris le développement d’un gant haptique, permettant aux utilisateurs de « toucher » des objets dans le métaverse.

S’adressant à Cointelegraph, le président et co-fondateur d’Animoca Brands, Yat Siu, a suggéré que la forte baisse du cours de l’action de Meta pourrait représenter une tendance plus large dans laquelle les utilisateurs commencent à remettre en question le modèle Web2 centralisé :

C’est un système qui ne partage aucune part significative de la propriété ou de la valeur du réseau, ce qui finira par entraîner un déclin à mesure que les utilisateurs recherchent de meilleures options.

« Comme les gens sont encore susceptibles de passer encore plus de temps en ligne, la question est où et comment ? C’est un indicateur précoce qu’ils s’éloignent du Web 2.0 et la conclusion logique sur la direction à prendre pour un nombre croissant est le Web 3 », a-t-il ajouté.

Siu a fait valoir que les entreprises Web2 comme Meta et Apple « perdent également leurs meilleurs employés » au profit des entreprises et des projets Web3 :

Le Web 3 et le Metaverse ouvert sont plus qu’un simple cycle de produits, c’est un mouvement, et il est difficile de lutter contre quelque chose comme ça en tant qu’entreprise unique.

Métaverses cryptés

Decentraland, une plate-forme Metaverse construite sur Ethereum, a vu le prix de son jeton MANA augmenter de plus de 20 % au cours des sept derniers jours, passant d’un creux de sept jours de 2,19 USD à des niveaux de support récents autour de 2,60 USD.

De même, les jetons SAND pour The Sandbox, l’un des principaux concurrents du Metaverse de Decentraland, ont enregistré un gain de 17,5 % sur sept jours, entrant le week-end à un minimum de 3,31 USD avant de grimper à un sommet de plus de 4 USD, affichant désormais des niveaux de support autour de 3,60 USD.

Outre Meta, d’autres facteurs affectent les prix du MANA et du SAND cette semaine. Decentraland a publié son manifeste 2022, annonçant un prototype d’application mobile, des améliorations de son expérience de jeu, une plus grande utilité des NFT et des améliorations de protocole.

L’équipe Sandbox a annoncé un partenariat avec UniX Gaming, une organisation autonome décentralisée (DAO), et une sortie de plus de « terres » dans son métaverse prévue pour le 10 février.

Animoca Brands possède The Sandbox, et il y avait des rumeurs non confirmées plus tôt cette semaine selon lesquelles Meta acquerrait la plate-forme Metaverse. Cependant, Siu a rapidement mis fin à ces rumeurs le 3 février.

Il y a une rumeur non confirmée que Facebook est sur le point d’acquérir @TheSandboxGame. Il semble que la réglementation arrive plus tôt que tard dans cet espace… https://t.co/XiAelDoBac — Éthique NFT (@NFTethics) 2 février 2022

En dehors de Meta, d’autres grandes entreprises technologiques, dont Apple et Microsoft, entrent dans l’espace. Le géant du divertissement Disney semble également se préparer à un déménagement dans le Metaverse avec une récente offre d’emploi pour un responsable du développement commercial qui cherche quelqu’un pour « aider à diriger les efforts de Disney dans l’espace NFT ».

Il n’est pas immédiatement clair si les efforts de Disney pourraient être liés à son projet Metaverse de réalité augmentée sans casque, découvert par des dépôts de brevet.