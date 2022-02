Recherche CBDC de la Fed et du MIT : la technologie Distributed Ledger a des « inconvénients » | Cryptomonnaie

Les chercheurs ont publié les résultats du «Projet Hamilton», qui a été annoncé pour la première fois en 2020 pour explorer l’utilisation de technologies existantes et nouvelles pour construire et tester une plate-forme CBDC hypothétique.

Des recherches théoriques sur une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) aux États-Unis ont révélé que l’architecture des registres distribués présente des « inconvénients ».

La Federal Reserve Bank de Boston et la Digital Currency Initiative du Massachusetts Institute of Technology ont publié les résultats de leurs recherches initiales sur une CBDC le 3 février.

Le projet de recherche, baptisé « Project Hamilton », a testé une « CBDC hypothétique à usage général » en utilisant deux modèles potentiels.

Le premier traitait les transactions via la technologie de grand livre distribué (DLT) du «serveur de commande», qui organisait les transactions validées en blocs pour créer un historique des transactions ordonnées.

Les chercheurs ont pu utiliser cette architecture pour effectuer plus de 99 % des transactions en moins de deux secondes et la majorité des transactions en moins de 0,7 seconde.

Cependant, le serveur de commande a entraîné un certain nombre de problèmes en raison de son exécution sous le contrôle d’un seul acteur, les chercheurs concluant qu ‘«une architecture de grand livre distribué a des inconvénients. «

Par exemple, cela crée des goulots d’étranglement de performances et nécessite que le processeur de transaction central conserve l’historique des transactions, ce que l’une de nos conceptions ne fait pas, ce qui améliore considérablement les propriétés d’évolutivité du débit des transactions.

Ils ont ajouté que malgré l’utilisation des idées de la technologie blockchain, un « grand livre distribué fonctionnant sous la juridiction de différents acteurs n’était pas nécessaire ».

La deuxième architecture traitait les transactions en parallèle sur plusieurs ordinateurs, plutôt que de s’appuyer sur un seul serveur de commande pour éviter les doubles dépenses. Les chercheurs ont écrit que bien que « cela se traduise par une évolutivité supérieure », cela ne « matérialisait pas un historique ordonné pour toutes les transactions ».

Il a démontré un débit de 1,7 million de transactions par seconde, 99 % des transactions se terminant durablement en moins d’une seconde et la majorité des transactions se terminant en moins d’une demi-seconde.

Le projet Hamilton a été annoncé pour la première fois en 2020 pour explorer l’utilisation des technologies existantes et nouvelles pour construire et tester une plate-forme hypothétique de monnaie numérique. Le code est la première contribution à OpenCBDC, un projet maintenu par le MIT qui servira de plate-forme pour d’autres recherches CBDC.

Le vice-président exécutif et chef de l’exploitation par intérim de la Fed de Boston, Jim Cunha, a déclaré que le projet illustre qu’il est «essentiel» pour les acteurs du changement non seulement de comprendre comment les technologies émergentes pourraient soutenir une CBDC potentielle, mais également quels défis subsistent.

Cette collaboration entre le MIT et nos technologues a créé un modèle de recherche CBDC évolutif qui nous permet d’en savoir plus sur ces technologies et les choix à prendre en compte lors de la conception d’une CBDC.