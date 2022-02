3 raisons pour lesquelles le prix de Telos (TLOS) a atteint un nouveau record historique | Cryptomonnaie

TLOS a rebondi de 229 % par rapport à son creux de janvier après de nouveaux partenariats et le lancement de plusieurs applications NFT et DeFi ont attiré l’attention des investisseurs.

Il semble que l’hiver de la crypto soit à nos portes et pendant des périodes comme celles-ci, les projets qui continuent d’aller de l’avant en se concentrant sur le développement et l’expansion sont souvent récompensés par les commerçants qui cherchent à établir des positions longues où des fondamentaux solides l’emportent sur l’absence de gains à court terme.

Un projet qui a résisté à la tempête sur les marchés de la cryptomonnaie pour établir un nouveau record absolu est Telos (TLOS), un réseau de blockchain créé avec le logiciel EOSIO qui vise à apporter vitesse et évolutivité aux contrats intelligents pour la finance décentralisée (DeFi), jetons non fongibles (NFT), jeux et médias sociaux.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que depuis qu’il a atteint un creux de 0,42 $ le 10 janvier, le prix du TLOS a grimpé de 229 % pour atteindre un nouveau sommet de 1,39 $, en partie grâce à un volume de transactions record de 26 millions de dollars.

Graphique TLOS/USDT sur 1 jour. Source : TradingView

Les trois raisons de la hausse du prix et de l’élan de TLOS incluent plusieurs nouveaux partenariats qui ont accru la notoriété du projet, le lancement de projets de jetons non fongibles et de financement décentralisé sur le réseau TLOS et l’intégration du jeton au portefeuille Anchor.

Les partenariats augmentent la notoriété de la marque

Le réseau Telos a vu plusieurs nouveaux partenariats et intégrations au cours des dernières semaines qui ont contribué à apporter un nouveau niveau de sensibilisation du public au protocole.

L’une des intégrations les plus notables était avec DappRadar, qui aide les abonnés à suivre les applications décentralisées (dApps) sur le réseau Telos.

Nommé comme le numéro 1 mondial #dApp site de classement pour #NFT & #DeFi projets, #Télos est fier d’annoncer une intégration avec @DappRadar!

Vous pouvez maintenant suivre les nouvelles dApps passionnantes sur le #TelosEVM et garder un pouls sur le #TelosEcosystem alors que nous introduisons de nouvelles expériences pour nos utilisateurs pic.twitter.com/Dkm4MX70Bf — La Fondation Telos (@HelloTelos) 24 janvier 2022

La Fondation Telos a également révélé un partenariat avec l’application autonome de covoiturage BikeChain, qui traitera toutes ses transactions sur la blockchain Telos.

Lancement des nouvelles dApps DeFi et NFT

Un deuxième facteur qui a contribué à attirer l’attention sur Telos a été le lancement de plusieurs nouvelles applications NFT et DeFi sur le réseau qui contribuent à attirer des liquidités et des utilisateurs vers le protocole.

Plus récemment, le réseau a vu la sortie d’OmniDEX, le premier échange décentralisé natif construit sur le réseau Telos.

TelosEVM vient d’avoir sa première performance defi maison @OmniDex1 , premier marché nft @tofuNFT et est sur le point d’obtenir sa première plateforme de prêt @aristotledao. Les choses sont sur le point de devenir folles – Justin Giudici (@The_JUDii) 20 janvier 2022

Parmi les autres projets récemment lancés sur Telos, citons le projet TelosPunks NFT, le marché NFT inter-chaînes tofuNFT, l’application de médias sociaux NFT APPICS et le protocole AristotleDAO DeFi.

Intégration avec le portefeuille Anchor

Le dernier développement à venir de l’écosystème Telos qui a coïncidé avec la flambée des prix a été l’intégration du réseau avec le portefeuille Anchor de Greymass.

Comment configurer votre #Télos portefeuille sur Anchor ⚓️ en 30 secondes ! ⏰ L’application Anchor Wallet de @greymass vous permet d’interagir de manière transparente et sécurisée avec le Telos #blockchain et facilite la gestion de votre $TLOS avec ses applications pour mobile et desktop. pic.twitter.com/jsj1kf5KId — La Fondation Telos (@HelloTelos) 2 février 2022

Cette intégration avec Anchor permet aux détenteurs de TLOS de se connecter en toute sécurité aux différentes applications opérant sur le réseau, notamment le portefeuille Web Telos, Decided Voter et la plateforme Staker One.

Les données VORTECS™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour TLOS le 23 janvier, avant la récente hausse des prix.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions de marché historiques et actuelles dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS™ (vert) par rapport au prix TLOS. Source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS™ pour TLOS a commencé à augmenter le 23 janvier, environ 24 heures avant que le prix ne commence à grimper de 190 % au cours des neuf jours suivants.