First Mover Asia : Bitcoin est stable dans les échanges en sourdine ; L’éther décline | Cryptomonnaie

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a diminué avant de récupérer du terrain plus tard dans la journée.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Mouvements du marché : Bitcoin est resté largement stable, tandis que son volume au comptant a encore diminué.

Avis du technicien : les acheteurs de BTC ont constamment perdu du terrain face aux vendeurs.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 37 004 $ -0,03 %

Éther (ETH) : 2 666 $ -1 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Ordinateur Internet PCI +8,3 % L’informatique

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Cosmos ATOME −9,8 % Plate-forme de contrat intelligente Solana SOL −7,8 % Plate-forme de contrat intelligente Pois POINT −7,3 % Plate-forme de contrat intelligente

Marchés

S&P 500 : 4 477 -2,4 %

DJIA : 35 111 -1,1%

Nasdaq : 18 878 -3,7%

Or : 1 806 $ -0,1 %

Mouvements du marché

Le prix de Bitcoin (BTC) tard jeudi était à peu près stable après avoir chuté plus tôt dans la journée, tandis que le volume des transactions au comptant est resté modéré.

Après une baisse de plus de 4 % mercredi, la pression de vente du bitcoin a principalement disparu pendant les heures de négociation aux États-Unis jeudi, malgré la chute continue des cours des actions de Meta Platforms suite aux résultats et aux perspectives décevants de l’ancien Facebook. Une vente massive d’actions technologiques s’est également atténuée en fin de séance après que les actions d’Amazon.com et de Snap ont grimpé en flèche sur leurs résultats trimestriels.

Au moment de la publication, la plus ancienne crypto-monnaie changeait de mains à 37 000 $, à peu près là où elle était 24 heures plus tôt, selon les données de CoinDesk. Le volume des échanges de Bitcoin sur les principales bourses centralisées a continué de baisser par rapport à il y a un jour.

(CoinDesk/CryptoCompare)

La réduction du volume des transactions au comptant a été une tendance dans la cryptomonnaie pendant la majeure partie de janvier, selon le fournisseur de données CryptoCompare. Le volume des transactions au comptant de janvier pour le marché de la cryptomonnaie sur les principales bourses a atteint son plus bas niveau depuis décembre 2020, a écrit CryptoCompare dans un rapport publié le 3 février.

Sur le marché plus large des crypto-monnaies, la plupart des crypto-monnaies alternatives (altcoins) étaient également en rouge jeudi. Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, se négociait à environ 2 660 $, en baisse d’environ 1 % au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinDesk.

L’avis du technicien

Le graphique des prix de Bitcoin sur quatre heures montre les niveaux de support/résistance. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Les acheteurs et les vendeurs de Bitcoin (BTC) sont dans une impasse, comme en témoignent le faible volume des échanges et la modération des prix au cours des derniers jours.

La crypto-monnaie se négocie dans une fourchette étroite entre un support de 35 000 $ et une résistance de 38 000 $ à 40 000 $. La plupart des indicateurs techniques sont neutres, ce qui signifie que BTC pourrait rester dans une fourchette de prix étroite avant la journée de négociation en Asie.

Les acheteurs ont constamment perdu du terrain face aux vendeurs compte tenu de la tendance baissière persistante depuis novembre. Sur la base de la pression de vente écrasante, la moyenne mobile sur 100 jours en pente descendante sur le graphique de quatre heures a été un indicateur utile de la résistance à la tendance baissière.

Pourtant, le soutien initial à 35 000 $ pourrait stabiliser le recul actuel. Un soutien plus fort est observé autour de 30 000 $, une zone de prix critique qui pourrait déterminer le passage d’une tendance de prix haussière à baissière.

Événements importants

15 h HKT/SGT (7 h UTC) : Commandes d’usine allemandes nsa (déc. YoY)

15 h HKT/SGT (7 h UTC) : Commandes d’usine en Allemagne sa (déc. YoY)

21 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : taux de participation à la population active aux États-Unis (janv.)

21h30 HKT/SGT (1h30 UTC) : taux de chômage aux États-Unis (janv.)