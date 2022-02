Le support de Cardano à 1 $ fort alors que l’ADA attend de passer à 1,42 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a conservé la zone de valeur de 1 $ avec une force et des achats importants.

Les positions « d’argent intelligent » ont plus que doublé leurs avoirs en ADA.

Un haussier est probablement très proche.

Le prix de Cardano continue de conserver la zone de valeur de 1 $ comme principale zone de support. Une quantité massive d’achats dans cette zone de valeur a eu lieu au cours des dix derniers jours, avec une accumulation plus importante chaque jour. Le résultat net de ce comportement d’achat est un rallye anticipé.

L’action des prix de Cardano envisage un retour à 1,42 $ alors que les traders maintiennent une pression d’achat intense à 1 $

Le prix de Cardano pourrait bientôt voir un joli rallye arriver bientôt. La fourchette de négociation actuelle est l’une des plus restreintes de Cardano au cours des dernières années. Il est prévu qu’une cassure haussière sera au moins trois fois plus élevée que la zone de consolidation était longue.

L’une des principales raisons d’anticiper une cassure haussière est une récente alerte de Santiment, mettant en évidence l’accumulation d’ADA dans la zone de valeur de 1 $. Santiment a tweeté, « … les grandes adresses se situant entre 10 000 $ et 1 M $ ADA, possèdent 113 % de plus dans leurs sacs collectifs depuis la baisse du 17 janviereaccumulant 53,6 millions de dollars en jetons.

Une entrée longue hypothétique existe maintenant sur le graphique Point and Figure du prix Cardano. L’entrée est un ordre d’achat stop à 1,14 $, un stop loss à 1,06 $ et un objectif de profit à 1,42 $. De plus, l’entrée est basée sur un modèle Ascending Triple Top, où l’entrée coïncide avec une cassure au-dessus de la partie supérieure de la fourchette de négociation de dix jours.

ADA/USD $0.02/3-box Reversal Point and Figure Chart

Idéalement, la colonne O actuelle laisserait tomber une autre boîte, créant une opportunité de développer un motif Bear Trap avec le motif Ascending Triple Top. Malheureusement, l’hypothétique entrée longue est invalidée si le prix de Cardano tombe en dessous de 0,96 $.