La consolidation du XRP se poursuit, les traders attendent une cassure à 0,80 $ | Cryptomonnaie

La congestion des prix XRP se poursuit, prolongeant sa durée à dix jours.

Des opportunités commerciales pour les haussiers et les baissiers sont maintenant présentes.

La pression à la baisse reste forte.

Le prix du XRP continue de se consolider dans une fourchette de négociation relativement étroite entre 0,58 $ et 0,62 $. Cependant, le temps passé dans ce mouvement latéral crée des conditions de trading déroutantes et difficiles, en particulier sur un graphique basé sur le temps comme les chandeliers japonais.

L’action des prix XRP développe des configurations commerciales pour les côtés long et court du marché

Le prix du XRP pourrait bientôt connaître des mouvements explosifs – la question est de savoir où la cassure se produira et dans quelle direction. Du point de vue d’un graphique en chandeliers japonais, cela peut être une tâche difficile, même au sein du système Ichimoku Kinko Hyo. Cependant, la cartographie Point and Figure élimine une grande partie du «bruit» et offre une vision plus claire de l’avenir.

Du côté long du marché, la configuration hypothétique est un ordre d’achat stop à 0,65 $, un stop loss à 0,61 $ et un objectif de profit à 0,80 $. L’entrée est basée sur la cassure au-dessus d’un modèle triple sommet qui se développerait à 0,64 $. Cela pourrait également être interprété comme une cassure quadruple supérieure divisée.

XRP/USD $0.01/3-box Reversal Point and Figure Chart

L’entrée longue représente un rapport récompense/risque de 3,75:1 avec un objectif de profit implicite de près de 24 % par rapport à l’entrée. Étant donné que les transactions atteignent rarement leur plein potentiel cible de profit, un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit implicite. La transaction est invalidée si la colonne O actuelle passe à 0,57 $.

La configuration courte théorique est un ordre de vente stop à 0,58 $, un stop loss à 0,62 $ et un objectif de profit à 0,46 $. L’entrée est basée sur une cassure à triple fond qui confirme simultanément une cassure sous un drapeau baissier.

XRP/USD $0.013-box Point d’inversion et graphique des chiffres

Bien que l’objectif de profit identifié soit de 0,46 $, toute baisse par rapport à la valeur actuelle serait probablement confrontée à un soutien ferme et à une pression d’achat au niveau de prix psychologique et technique de 0,50 $. Un stop suiveur à deux cases aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée. La configuration courte du prix XRP a le moins de potentiel de profit par rapport à la configuration longue.

La configuration courte est invalidée si une nouvelle colonne X se forme et monte à 0,67 $.