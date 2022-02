Le prix de Solana ‘bear flag’ peint un objectif de 50 $ alors que le piratage de Wormhole expose un trou de sécurité | Cryptomonnaie

La configuration de continuation baissière pourrait faire chuter le prix de Solana à près de 50 $ dans les sessions à venir.

Solana (SOL) est devenue l’une des pires performances parmi les principales crypto-monnaies le 3 février, alors que les commerçants évaluaient ses liens avec le deuxième piratage le plus important à ce jour.

325 millions de dollars de wETH ont disparu

Le prix du SOL a chuté de 5,50 % à moins de 96,50 $ alors que Wormhole, un pont entre les blockchains Solana et Ethereum, aurait perdu 325 millions de dollars d’Ethereum enveloppé (wETH) en raison d’une vulnérabilité technique.

Avant le piratage de mercredi, SOL s’échangeait jusqu’à 112 $.

En détail, les pirates ont trompé une série de contrats intelligents de Solana en signant numériquement des transactions illicites se faisant passer pour des « gardiens », a rapporté le chercheur en blockchain Kelvin Fichter le 2 février, la nuit après le piratage. Il a écrit:

« L’attaquant a donné l’impression que les gardiens avaient signé un dépôt de 120 000 dans Wormhole sur Solana, même s’ils ne l’avaient pas fait. Tout ce que l’attaquant devait faire maintenant était de rendre son argent « jouable » réel en le retirant à Ethereum . »

Wormhole a déclaré qu’il ajouterait le jeton natif Ether (ETH) d’Ethereum « au cours des prochaines heures » pour soutenir wETH sur le réseau Solana sur une base 1: 1. Cependant, le projet n’a pas clarifié la source des fonds qui seraient utilisés pour acheter des jetons ETH.

Drapeau de l’traders déclenché

La vente massive sur le marché de Solana au cours des dernières 24 heures s’est rapprochée du déclenchement d’une configuration de continuation baissière qui pourrait faire baisser le prix du SOL de 50 % supplémentaires.

Surnommé «drapeau baissier», le modèle émerge lorsque le prix se consolide latéralement / plus haut après un fort mouvement baissier, appelé «mât de drapeau». Dans un monde parfait, le prix finit par casser en dessous de la fourchette de consolidation et chute d’autant que la longueur du mât.

Jusqu’à présent, le SOL/USD a formé le même modèle de drapeau baissier, comme le montre le graphique ci-dessous.

L’objectif de baisse mis en avant par le drapeau baissier de Solana se situe à près de 50 $, presque à mi-chemin où le prix SOL s’est négocié le 3 février.

L’année dernière, Solana s’est hissée dans le top 10 des crypto-monnaies par capitalisation boursière, SOL augmentant de plus de 11 000 % alors que les investisseurs parient sur la croissance des secteurs de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT).

Cependant, à l’entrée de 2022, le prix du SOL a fortement chuté, effaçant près de la moitié de la capitalisation boursière de Solana au milieu d’un déclin plus large du marché de la cryptomonnaie – qui a également frappé Bitcoin (BTC), Ether et d’autres actifs numériques de premier plan.