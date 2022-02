Le prix du Bitcoin se prépare à rebondir après que le ministre russe des Finances a promis de laisser les banques vendre des cryptos | Cryptomonnaie

Le gouvernement russe est favorable à l’établissement d’une réglementation crypto ; le ministre des Finances veut que les banques vendent de la crypto.

Le taux de hachage Bitcoin a atteint un nouveau record absolu, se rétablissant complètement depuis l’interdiction de la Chine.

L’acceptation du bitcoin par la réglementation et la fiscalité en Russie et en Inde pourrait stimuler la demande pour l’actif.

Les experts pensent que le prix du Bitcoin pourrait exploser à mesure que les mineurs accumulent du BTC pendant la baisse.

Le ministre russe des Finances adopte une position pro-Bitcoin et souhaite que les banques vendent des crypto-monnaies. Les analystes prédisent une cassure haussière du Bitcoin avec des réglementations et une politique fiscale pro-crypto en Inde et en Russie.

La réglementation pro-Bitcoin pourrait alimenter la demande de Bitcoin

Le gouvernement russe est pro-Bitcoin et favorable à l’établissement d’une législation sur la crypto-monnaie. Le président Vladimir Poutine soutient les efforts du gouvernement pour réglementer les crypto-monnaies, malgré les critiques de la Banque de Russie.

Dmitry Chernyshenko, vice-Premier ministre russe, a signé une nouvelle feuille de route valable jusqu’à la fin de l’année. Le document décrit la réglementation Bitcoin, l’identification des clients crypto et l’établissement des responsabilités en Russie.

Anton Siluanov, ministre russe des Finances, a suggéré que les banques vendent des crypto-monnaies. La position pro-Bitcoin de Siluanov est considérée comme haussière pour la demande de l’actif en Russie.

Récemment, l’Inde a introduit le Bitcoin et les crypto-monnaies dans le giron de la fiscalité, se rapprochant ainsi de la réglementation des actifs numériques.

Un autre facteur qui pourrait influencer positivement le prix du Bitcoin est l’accumulation par les mineurs. Le taux de hachage Bitcoin a atteint un nouveau record aujourd’hui, se remettant de l’interdiction de la Chine. La plate-forme de renseignement crypto IntoTheBlock note que le hashrate de Bitcoin a été récupéré de l’interdiction d’exploitation minière en Chine en neuf mois.

Bitcoin hashrate depuis l’interdiction de la Chine

En plus du hashrate atteignant un nouveau sommet, les experts ont observé une accumulation de mineurs. Les mineurs accumulent du Bitcoin depuis juillet 2021. Historiquement, l’accumulation par les mineurs a eu un impact haussier sur le prix du Bitcoin.

L’accumulation retire Bitcoin de la circulation, alimentant une pénurie d’approvisionnement et un récit haussier pour BTC. @BITCOINTRAPPER, un analyste et trader pseudonyme, a évalué la tendance des prix du Bitcoin et a noté que le Bitcoin avait été survendu deux fois sur le RSI quotidien dans l’histoire récente.

Les deux fois ont été des tournants importants dans l’histoire des prix du Bitcoin. Le RSI quotidien est similaire à ce qu’il était lors de la baisse des prix de décembre 2018 et du bain de sang de mars 2020. Un rallye explosif des prix du Bitcoin a suivi les deux instances.

$ BTC n’a jamais été aussi survendu sur le RSI quotidien que deux fois dans l’histoire récente et les deux ont été des tournants SIGNIFICATIFS dans cette course haussière. Crash du 18 décembre, crash de mars 2020 et maintenant pic.twitter.com/UQBWceAipa — ฿ITCOIN.ⓗ.TRAPPER-INU (@BITCOINTRAPPER) 2 février 2022

Les analystes de Netcost-Security ont prédit que le prix du Bitcoin pourrait poursuivre sa remontée vers 43 000 $.