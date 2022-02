Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les sentiments de crypto se retournent alors que Meta secoue le Nasdaq | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin passe en dessous de la tendance haussière à court terme et devrait encore baisser.

Le prix d’Ethereum est similaire et se situe en dessous du support crucial et de la ligne de tendance à court terme.

Le prix XRP devrait faire une cassure baissière d’un fanion, éventuellement fixé pour plus de pertes.

L’ensemble de l’espace des crypto-monnaies contenait des pertes pour l’instant, car les bénéfices de Meta ont émis un avertissement et secoué l’indice Nasdaq avec des pertes lors de la session ASIA PAC et européenne. Ces vents contraires négatifs se répercutent sur les crypto-monnaies faisant face à plusieurs victimes sur le tableau avec des chiffres rouges pour toutes les paires majeures. Attendez-vous à une poursuite possible alors que davantage de risques baissiers se profilent, les deuxième et troisième plus grandes banques centrales annonçant cet après-midi leurs décisions sur les taux.

Le prix du Bitcoin glisse en dessous de 36 709 $ et pourrait voir un retour à 34 000 $ si le Nasdaq continue de tanker

Le prix du Bitcoin (BTC) restitue déjà la moitié de ses bénéfices des dix derniers jours de bourse, ce qui rend les investisseurs très nerveux. Il n’est donc pas surprenant que l’indice de force relative (RSI) plonge et atteigne à peine le niveau de survente. Cela laissera les investisseurs mécontents et pourrait voir plus de fonds extradés de l’espace de la crypto-monnaie après que les revenus de Meta aient porté un coup au sentiment du marché mondial.

Le prix du BTC a glissé en dessous de 36 709 $, un niveau critique, le 22 janvier avant de récupérer les gains. Comme la ligne de tendance à court terme et ce niveau de support critique ont été franchis, attendez-vous à d’autres baisses tant que le Nasdaq continuera d’imprimer des chiffres rouges à la fermeture des États-Unis plus tard dans la soirée. Pas grand-chose entre maintenant et 34 000 $, ce qui suggérerait autre chose que cette action des prix a créé une formation de drapeau avec plus de pression à la baisse à venir.

Graphique journalier BTC/USD

Comme mentionné dans l’introduction, avec deux grandes banques centrales publiant leurs orientations politiques aujourd’hui, les traders Bitcoin pourraient se voir offrir un ticket sûr pour sortir du massacre de Meta. Si la BCE, par exemple, s’engage à maintenir son assouplissement quantitatif, cela pourrait être très favorable aux marchés et voir un revirement rapide du sentiment. Le prix du BTC remonterait vers 38 073 $ en un rien de temps, remettant les traders sur la bonne voie pour atteindre 39 780 $.

Les traders Ethereum fuient la scène alors que les traders prennent le contrôle, pour l’instant

Le prix de l’Ethereum (ETH) est similaire à celui du Bitcoin. À la clôture d’hier, la configuration du drapeau tenait toujours, mais avec la cassure ci-dessous et le rejet ce matin, à 2 695 $, la scène est prête pour que l’ETH glisse davantage. Comme le creux d’hier a déjà été éliminé, les chances de former un piège à traders diminuent de minute en minute. Comme la négativité du Nasdaq pèse sur le sentiment commercial, ne vous attendez pas à ce que les haussiers rejoignent rapidement la scène et tentent d’attraper la chute des prix.

Le prix de l’ETH voudra d’abord baisser davantage avant que les traders ne s’engagent. Ici, le problème le plus important est que le RSI a encore de la marge avant d’atteindre la zone de survente. Cela pourrait se traduire par un prix de l’ETH atteignant 2 326 $ ou même 2 278 $ avant que les traders ne veuillent se réengager, en rachetant des pièces Ethereum. Ces niveaux seront cruciaux car le support mensuel S1 est à 1 928 $, en dessous des 2 000 $ et pourrait contenir 26 % de dévaluation si l’ETH plonge vers ce creux.

Graphique journalier ETH/USD

Beaucoup de choses peuvent changer en une seule journée de trading, selon le sentiment. Les pertes, pour l’instant, semblent relativement contenues, une fois la session américaine à pleine vitesse, il se pourrait facilement que les investisseurs commencent à acheter les actions Nasdaq et Meta à ces rabais, et les indices américains pourraient être fixés pour une clôture dans le vert. Avec cela, les investisseurs voudront acheter plus d’actifs à risque, tels que les crypto-monnaies, ce qui pourrait voir les prix des ETH revenir au-dessus de 2 695 $. À partir de là, les traders Ethereum peuvent poursuivre leur ascension et réinitialiser l’objectif de 3 018 $ d’ici la fin de cette semaine.

Le prix du XRP risque de sortir du fanion, pour une cassure baissière vers 0,55 $

Ripple (XRP) a le plus contenu ses pertes d’un point de vue commercial purement technique. Là où Bitcoin et Ethereum ont violé des éléments de support essentiels, l’action des prix des fanions dans XRP semble toujours en bon état et maintient les choses ensemble. Même une courte baisse ne serait pas alarmante, car 0,58 $ approche à grands pas pour supporter tout nouveau glissement du fanion. Il faut souligner que ce même niveau a été dépassé à quelques reprises ces derniers jours et pourrait perdre de son importance, ce qui pourrait ouvrir la voie à un nouveau test complet de 0,55 $.



Graphique journalier XRP/USD

Avec le RSI de nouveau en survente et la croix de la mort encore plus ouverte, une pause ou un court retour semble plus que justifié. Un rebond du côté ascendant du fanion pourrait déclencher une hausse haussière, car les baissiers n’ont aucune incitation significative à rester beaucoup plus longtemps dans leurs positions courtes. Avec cela, une cassure haussière verrait une remontée vers 0,70 $ d’ici la fin de cette semaine.