Bitcoin reste dans un mode de tendance baissière | Cryptomonnaie

Le BTC/USD est en mode glissant depuis mardi, lorsqu’il a atteint une résistance légèrement en dessous des 39400 territoires, marqués par le creux intérieur du 10 janvier.e. Dans l’ensemble, la crypto reste en dessous de la ligne de résistance à la baisse tirée du plus haut du 10 novembree, ce qui maintient les perspectives à court terme négatives.

Nous pensons que les baissiers pourraient rester en charge encore un peu, mais afin d’avoir confiance en des baisses plus importantes, nous aimerions voir une nette baisse sous les 35400 zones, marquées par le creux du 27 janvier.e. Cela pourrait dans un premier temps permettre une glissade vers les barrières des 32800, marquées par le plus bas du 24 janviere, dont la rupture pourrait entraîner des extensions plus importantes, peut-être vers les zones 29190, qui ont servi de plancher pour la crypto entre le 19 maie et le 19 juillete.

En tournant notre regard vers nos oscillateurs à court terme, nous voyons que le RSI se situe en dessous de 50 et pointe vers le bas, tandis que le MACD passe en dessous de ses lignes zéro et de déclenchement. Les deux indicateurs détectent la vitesse à la baisse et corroborent la notion de nouvelles baisses de cette crypto-monnaie.

A la hausse, nous aimerions voir une cassure nette au-dessus de 41000 avant de commencer à examiner un retournement haussier. Le prix sera déjà au-dessus de la ligne de baisse susmentionnée et pourrait initialement se déplacer vers les zones 44200, marquées par les sommets du 12 janvier.e et 13e, soit les zones 45700, marquées par les creux intérieurs du 29 décembree et 30e. Si les traders ne veulent pas s’arrêter là, alors on pourrait les voir grimper vers la zone des 48500, marquée par le pic du 27 décembre.e.