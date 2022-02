Le SOL de Solana chute de 10% après un exploit de trou de ver de 326 millions de dollars | Cryptomonnaie

Les prix du jeton SOL de Solana sont tombés sous la barre des 100 $ après que les attaquants aient profité d’un exploit sur Wormhole, un pont populaire entre les réseaux Solana et Ethereum. Les ponts sont des outils qui transfèrent des actifs et des données natifs entre deux blockchains distinctes.

Le SOL a chuté de 10 % au cours des dernières 24 heures, s’échangeant à 98 $ pendant les heures asiatiques de l’après-midi, en baisse par rapport au niveau de 110 $ pendant la soirée américaine de mercredi.

Les graphiques montrent que les prix du SOL sont brièvement tombés en dessous du niveau de résistance de 98 $ avant que les commerçants ne poussent les prix jusqu’à la barre des 99 $ pendant les premières heures asiatiques. Les prix sont tombés à 97,32 $ avant de gagner 40 cents au moment de la rédaction.

SOL est brièvement tombé en dessous de la résistance. (TradingView)

Près de 13 millions de dollars de liquidations ont eu lieu sur le suivi des contrats à terme SOL, selon les données de l’outil d’analyse Coinglass. Plus de 5,6 millions de dollars d’entre eux se sont produits sur l’échange de crypto Binance, suivi de 4,26 millions de dollars sur FTX. Les liquidations se produisent lorsqu’un trader ne dispose pas de fonds suffisants pour maintenir une transaction à effet de levier ouverte.

La baisse des prix est intervenue après l’exploitation de Wormhole mercredi soir. Wormhole a confirmé l’exploit dans un tweet aux premières heures de l’Asie jeudi. Wormhole a également déclaré qu’il ajouterait de l’éther au cours des prochaines heures pour garantir que l’éther enveloppé (wETH) – une représentation de l’éther sur Solana – était soutenu sur une base 1: 1 avec de l’éther pour éviter le dysfonctionnement des applications de finance décentralisée (DeFi).

Les applications DeFi utilisent des contrats intelligents pour fournir des services financiers, tels que le commerce, le prêt et l’emprunt, aux utilisateurs. Des inquiétudes planaient parmi les commerçants et les développeurs après l’exploit. « Si personne ne le soutient et que les pièces ont vraiment disparu, alors Wormhole ETH vaut 0 », a déclaré George Harrap, fondateur de la plateforme Solana DeFi Step Finance, dans une interview avec CoinDesk. « Tous ceux qui en ont un équilibre deviennent sans valeur, les protocoles DeFi, les utilisateurs, tout le monde. »

Les attaquants ont volé plus de 120 000 w ETH en trompant une série de contrats intelligents sur Solana pour «signer» numériquement une transaction illicite, comme indiqué.

« L’attaquant pourrait effectivement mentir sur le fait que le programme de vérification de signature a été exécuté. Les signatures n’étaient pas du tout vérifiées », a expliqué Kelvin Fichter, développeur d’Ethereum, dans un tweet. Les vérifications de signature sont une étape automatique utilisée par Wormhole pour vérifier les transactions entre les réseaux.

Le sentiment des observateurs de l’industrie sur Twitter est resté mitigé. « Ce pont que Solana (sic) a qualifié de » sécurisé, sans confiance « il y a quelques mois vient d’être piraté pour 80 000 éther », a tweeté Evan Van Ness, fondateur du fonds crypto Starbloom Ventures.

Adam Cochran, le fondateur du fonds crypto Cinneamhain Ventures, a déclaré que les ponts blockchain devraient avoir des mécanismes de sécurité intégrés pour contrôler la perte de fonds en cas d’exploit.

« On dirait que les ponts devraient avoir une sorte de deuxième contrat qui agit comme un entrepôt frigorifique à verrouillage temporel », a-t-il tweeté. « Fixer des limites de contrôle des capitaux sur le montant maximum des sorties de capitaux et faire en sorte que la gouvernance vote pour un gel. »