Le prix Shiba Inu entrera dans le rallye de secours après s’être associé à un restaurant de restauration rapide italien | Cryptomonnaie

Shiba Inu a annoncé un nouveau partenariat avec la chaîne de restauration rapide basée sur la blockchain de Welly à Naples, en Italie.

Le partenariat avec le restaurant italien de restauration rapide est le premier pas de Shiba Inu dans le domaine des projets réels.

L’équipe derrière Shiba Inu a révélé que la communauté Shiba Inu pouvait prendre des décisions pour le projet via Doggy Dao.

Les analystes identifient une configuration graphique qui signale une cassure potentiellement explosive du prix du Shiba Inu.

Shiba Inu a dévoilé un nouveau partenariat avec la chaîne de restauration rapide Welly’s. Il s’agit du premier cas d’utilisation dans le monde réel de la pièce Dogecoin-killer meme. Les analystes ont prédit un impact haussier sur le prix du Shiba Inu.

Shiba Inu s’aventure dans le monde réel avec un nouveau partenariat

Shiba Inu a trouvé son chemin vers le monde réel grâce à son nouveau partenariat avec une chaîne de restauration rapide italienne. Welly’s a adopté la technologie blockchain et a achevé un changement complet de marque faisant de Shiba Inu sa mascotte.

Le partenariat renforce l’utilité de Shiba Inu grâce à des transactions réelles. Bien que Welly’s ne soit pas un conglomérat centralisé, la marque a fait peau neuve pour s’adapter à la philosophie de Shiba Inu. L’équipe de développement pense que l’adoption de la pile technologique Shiba Inu suivra à l’avenir.

En association avec Shiba Inu, Welly’s prévoit d’agrandir et d’ouvrir plusieurs magasins en 2022 et 2023, assurant une utilité et une demande plus élevées pour les jetons SHIB à partir de cette application réelle de la pièce meme.

Dans le billet de blog annonçant le partenariat, l’équipe Shiba Inu cite que SHIB est un mode de paiement dans la chaîne de restauration rapide et LEASH, les détenteurs de Shiboshi auraient un accès exclusif à des remises, des récompenses et d’autres avantages.

La communauté Shiba Inu peut participer à la prise de décision chez Welly’s dans son expansion à travers Doggy DAO et l’achat de NFT.

Shiba Inu est susceptible de gagner en popularité en tant que moyen d’échange semblable à Dogecoin avec le nouveau partenariat. Les investisseurs sont donc optimistes sur le prix du Shiba Inu et prédisent une cassure haussière du Dogecoin-killer.

Les analystes crypto de la chaîne YouTube Ahead of the Trade ont identifié des similitudes entre la volatilité et le volume actuels de Shiba Inu et ceux notés en octobre 2021.

Les analystes ont fait valoir que la cassure d’octobre 2021 avait été précédée d’une longue période de consolidation, suivie d’une réduction de la volatilité des prix. Historiquement, les périodes de faible volatilité sont suivies d’une cassure du prix du Shiba Inu. Une tendance de prix et une volatilité similaires impliquent qu’un rallye explosif de Shiba Inu pourrait être à l’horizon.

Les analystes de Netcost-Security estiment que le prix du Shiba Inu pourrait atteindre environ 0,00004 $.