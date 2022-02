La ligne de tendance Bitcoin sur 3 mois autour de 39000 maintient le rebond [Video] | Cryptomonnaie

Bitcoin nous avons écrit : grimpe très lentement mais je ne suis pas convaincu que ce soit le début d’une tendance haussière.

Hier, nous nous sommes inversés par rapport à la ligne de tendance – voir la vidéo. Les perspectives restent négatives dans la tendance baissière.

Ondulation voyant la consolidation et le rétrécissement des plages, mais je ne pense pas qu’il s’agisse d’un exercice de construction de base. Les mêmes niveaux s’appliquent pour aujourd’hui.

Ethereum voit cependant une poussée plus élevée.

Analyse quotidienne

La ligne de tendance Bitcoin sur 3 mois autour de 39000 a maintenu le rebond – même si j’avais pensé que nous pourrions atteindre une forte résistance à la moyenne mobile de 500 jours à 40400/40600. Au-dessus, la résistance de Fibonacci de 23,6 % se rencontre à 41 400/500.

Nous avons inversé à 36900/800. De nouvelles pertes ciblent 36200/36000 puis 34300/34000 avant un nouveau test de 33000/32950.

L’ondulation a tenu sa première résistance à 6560/90 la semaine dernière comme prévu et à 6300 jusqu’à présent cette semaine. Une cassure sous la moyenne mobile de 100 semaines à 6000/5900 (testée au moment où j’écris ce matin) ajoute évidemment de la pression pour un nouveau test du plus bas à 5600/5500. Je ne parierais pas sur cette tenue lors du prochain test & une cassure en baisse est un signal de vente évident. Recherchez un test du dernier grand bas de swing à 5100/5080. Encore une fois, je doute que cela dure longtemps et une pause ci-dessous est un désastre pour les traders. Les prix pourraient tomber en chute libre !!!

Les gains sont susceptibles d’être limités et je doute que nous battions la résistance à 6560/90. Une cassure à la hausse rencontre cependant une opportunité de vente à 7350/7450. Arrêtez-vous au-dessus de 7550. Une cassure à la hausse est un bon signal d’achat à moyen terme. Achetez et conservez !!

Les shorts Ethereum à la première résistance à 2800/2820 ont parfaitement fonctionné alors que nous visons 2660/20, peut-être jusqu’à 2570/50 aujourd’hui. D’autres pertes sont certainement possibles éventuellement vers 2520/00 & 2400/2380.

Lors d’un rebond et d’un nouveau test de résistance, les shorts à 2800/2820 doivent s’arrêter au-dessus de 2870. Une cassure plus élevée cible 2920, peut-être jusqu’à une forte résistance à 3000/3050.