Le prix d’Axie Infinity augmentera de 20 % alors qu’AXS marque un niveau de support familier | Cryptomonnaie

Le prix Axie Infinity teste à nouveau le niveau de support de 48,60 $, anticipant une hausse.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’AXS rebondisse de 20% avant de marquer la zone d’approvisionnement de 58,22 $ à 69,22 $.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 44,27 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière.

Le prix d’Axie Infinity se consolide autour d’un niveau de support depuis le 22 janvier. Le récent nouveau test de cette barrière est susceptible de déclencher une nouvelle tendance à la hausse pour AXS.

Prix ​​​​Axie Infinity pour démarrer une reprise

Le prix d’Axie Infinity a atteint un creux de 48,06 $ le 21 septembre 2021 et a retesté le même niveau le 21 janvier. Cette évolution a créé un double fond avec une liquidité côté vente reposant en dessous.

Les teneurs de marché ont poussé le prix d’Axie Infinity sous cette barrière à plusieurs reprises au cours des dix derniers jours. Alors qu’AXS reteste à nouveau ce niveau, les investisseurs peuvent s’attendre à un décollage qui pourrait déclencher une nouvelle tendance haussière.

Cette nouvelle tendance pourrait propulser le prix d’Axie Infinity de 20 % pour retester la zone d’approvisionnement, passant de 58,22 $ à 69,22 $. Bien que la limite inférieure soit celle où la hausse est susceptible d’être plafonnée, il y a de fortes chances qu’AXS puisse dépasser cette limite.

Dans certains cas, le prix d’Axie Infinity pourrait retester l’obstacle de 65,12 $, portant le gain total à 35 %.

Graphique AXS/USDT sur 1 jour

Quelles que soient les perspectives actuelles, une ventilation du niveau de support de 48,03 $ sapera l’optimisme des acheteurs d’Axie Infinity. Un chandelier quotidien proche du niveau de support immédiat à 44,27 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière en faussant les chances en faveur des baissiers.

Cette évolution pourrait voir le prix d’Axie Infinity chuter de 15 % avant de retester le niveau de support hebdomadaire à 37,66 $.