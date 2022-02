Le secrétaire aux Finances de l’Inde déclare que Bitcoin n’aura jamais cours légal | Cryptomonnaie

Le secrétaire indien aux Finances a déclaré que les actifs numériques, y compris Bitcoin, n’auront jamais cours légal dans le pays.

Le secrétaire aux Finances a en outre souligné que les crypto-monnaies n’ont pas le soutien du gouvernement.

La nation a récemment proposé une taxe de 30% sur les crypto-monnaies et les NFT.

Le secrétaire aux Finances en Inde, TV Somanthan, a déclaré que les crypto-monnaies, y compris Bitcoin et Ethereum, n’auront jamais cours légal dans le pays. Seule la roupie numérique émise par la Reserve Bank of India (RBI) aura cours légal.

L’Inde ne suivra pas les traces d’El Salvador en adoptant Bitcoin

Le secrétaire indien aux Finances a déclaré que les crypto-monnaies, y compris Bitcoin, Ethereum et les jetons non fongibles (NFT), n’auront jamais cours légal dans le pays.

L’Inde a récemment révélé son intention d’introduire une monnaie numérique de banque centrale (CBDC), la roupie numérique, qui sera soutenue et émise par la RBI, qui « ne ferait jamais défaut ». Le secrétaire aux Finances a ajouté que seule la roupie numérique aura cours légal, tandis que « les autres n’ont pas cours légal ».

La banque centrale indienne teste sa CBDC dans le pays depuis plusieurs mois pour examiner son impact sur les systèmes bancaire et monétaire. Le ministre indien des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré que l’introduction d’une CBDC conduira à un système de gestion des devises plus efficace et moins cher tout en stimulant l’économie numérique.

Somanthan a ajouté que les valeurs des crypto-monnaies sont « déterminées entre deux personnes » et, comme les diamants ou l’or, elles n’ont pas « l’autorisation de valeur par le gouvernement ».

Le secrétaire aux Finances a en outre averti les citoyens indiens que ceux qui investissent dans les crypto-monnaies doivent comprendre qu’ils n’ont pas « l’autorisation du gouvernement ». Il a ajouté que ceux qui investissent dans la nouvelle classe d’actifs pourraient subir des pertes dont le gouvernement n’est pas responsable.

Alors que l’Inde a eu du mal à décider d’interdire les crypto-monnaies pendant des années, aucune interdiction de ce type n’a été mise en place. Cependant, une taxe de 30% sur les actifs numériques a été proposée sur les revenus du transfert de tout actif crypto.

Cependant, le ministre des Finances du pays a proposé une déduction fiscale de 1 % à la source sur les paiements créés en relation avec l’achat d’actifs numériques.