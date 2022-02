L’agence fiscale britannique sévit contre les règles relatives aux prêts et au jalonnement DeFi | Cryptomonnaie

« HMRC traite les actifs crypto comme des biens à des fins fiscales. Cependant, cela est incompatible avec l’approche actuellement adoptée par le gouvernement et d’autres organismes de réglementation au Royaume-Uni », a déclaré le directeur exécutif de CryptoUK, Ian Taylor.

Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), l’agence fiscale britannique, a publié mercredi un ensemble de directives controversées qui pourraient affecter l’innovation dans la finance décentralisée (DeFi).

Le règlement mis à jour se concentre sur le traitement des actifs numériques spécifiquement pour le prêt et le jalonnement DeFi au Royaume-Uni, et si les rendements ou les récompenses de ces services sont considérés comme du capital ou des revenus à des fins fiscales. En raison de la nature de pointe de DeFi, ces services étaient tombés dans une zone grise, les professionnels de la fiscalité ne sachant pas comment les règles existantes s’appliquent.

« Le prêt/stake de jetons via la finance décentralisée (DeFi) est un domaine en constante évolution, il n’est donc pas possible d’exposer toutes les circonstances dans lesquelles un prêteur/fournisseur de liquidités tire un rendement de ses activités et la nature de ce rendement. Au lieu de cela, certains principes directeurs sont définis », a déclaré la mise à jour du HMRC.

Le HMRC a mis à jour ses directives sur le traitement des actifs crypto et numériques, en particulier pour les prêts et le jalonnement de la finance décentralisée (DeFi) au Royaume-Uni, modifiant considérablement leur classification et leur traitement.

Les directives indiquaient que les rendements via le jalonnement et le prêt d’actifs DeFi ne seront pas traités comme des «intérêts» car les actifs numériques au Royaume-Uni ne sont pas considérés comme des devises, mais plutôt comme des biens à des fins fiscales.

Cependant, cette approche pourrait créer des problèmes fiscaux pour les jalonneurs, les indications suggérant que dans de nombreux cas, cela indiquerait que la « propriété effective de ces jetons » a été transférée à la plate-forme. Cela signifierait qu’ils ont été cédés à des fins fiscales et qu’ils encourent l’impôt sur les gains en capital.

Ian Taylor, directeur exécutif de CryptoUK, a affirmé que la nouvelle réglementation créerait un « fardeau inutile » pour les investisseurs en crypto, auquel les investisseurs boursiers ne sont pas confrontés lorsqu’ils prêtent des actions :

HMRC traite les actifs crypto comme des biens à des fins fiscales. Cependant, cela est incompatible avec l’approche actuellement adoptée par le gouvernement et d’autres organismes de réglementation au Royaume-Uni, y compris le Trésor et la FCA.

Bon, donc si je dois payer des impôts sur le jalonnement, n’est-ce pas une double imposition … Disons que je mise 200 000 livres de crypto sur 10% APY, cela vaudra 20 000, donc je devrai taxer au fur et à mesure que je le gagne et après cela, je l’impose à nouveau une fois que je l’échange contre un actif fiat / différent ? — Dalek Alpha (@vlad_ned) 2 février 2022

Taylor a ajouté que les nouvelles règles ajoutent «des exigences de déclaration excessives pour le consommateur et créent une confusion en matière de conformité fiscale», car les investisseurs devront déclarer des centaines, voire des milliers de transactions.

« Cela va à l’encontre de l’objectif déclaré du gouvernement d’ouvrir et d’attirer le Royaume-Uni en tant que destination d’investissement et d’innovation après le Brexit », a-t-il déclaré.

La semaine dernière, l’ancien secrétaire d’État à la Santé et aux Affaires sociales, l’actuel député britannique (MP) Matt Hancock, a exhorté la Chambre des communes à introduire une politique de cryptomonnaie progressiste pour faire de l’Angleterre la «maison» de la cryptomonnaie.

En novembre de l’année dernière, le HMRC a établi des réglementations concernant l’introduction d’une taxe sur les services numériques prélevée sur les échanges crypto opérant au Royaume-Uni.