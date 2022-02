First Mover Asia : les prix de la crypto chutent tardivement après la faiblesse des méta-bénéfices | Cryptomonnaie

Le bitcoin et l’éther ont fortement chuté après que la société anciennement connue sous le nom de Facebook a déclaré que sa division de réalité virtuelle/augmentée avait perdu 10 milliards de dollars en 2021.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Mouvements du marché: Bitcoin a mis fin à sa séquence de victoires consécutives de deux jours avec une pression de vente plus forte pendant les heures de négociation tardives aux États-Unis.

Avis du technicien : le recul de BTC pourrait se poursuivre pendant la journée de négociation en Asie ; soutien initial à 35 000 $.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 37 031 $ -4,5 %

Éther (ETH) : 2 690 $ -3,8 %

Marchés

S&P 500 : 4 589 + 0,9 %

DJIA : 35 629 +0,6%

Regardez les derniers épisodes de CoinDesk TV pour des interviews perspicaces avec des leaders de l’industrie de la cryptomonnaie et des analyses.

Nasdaq : 14 417 +0,5%

Or : 1 807 $ +0,3 %

Mouvements du marché

Le bitcoin (BTC) et le marché plus large de la crypto ont fait face à une pression de vente plus forte à la fin des heures de négociation aux États-Unis mercredi, mettant fin à la séquence de victoires consécutives de deux jours de la plus ancienne crypto-monnaie.

La baisse des prix de la cryptomonnaie en fin d’après-midi est intervenue après que Meta Platforms (anciennement Facebook) ait enregistré des résultats décevants au quatrième trimestre avec de faibles prédictions pour le trimestre en cours. Les actions Meta ont chuté de plus de 18% dans les échanges prolongés mercredi.

Au moment de la publication, la plus grande crypto-monnaie en valeur marchande change de mains à 37 031 $, en baisse de 4,5 % au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinDesk. Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, se négociait à 2 690 $, en baisse de 3,8 % pour la même période.

Selon les données compilées par CoinDesk, le volume des échanges de bitcoins sur les principaux échanges centralisés mercredi a continué de baisser.

(CoinDesk/CryptoCompare)

Sur les marchés plus larges des crypto-monnaies, la plupart des crypto-monnaies alternatives (altcoin) étaient également dans le rouge mercredi. Au moment de la publication, certains des plus grands perdants de la journée étaient des jetons associés au secteur de la finance décentralisée (DeFi), notamment loopring (LRC), courbe (CRV) et solana (SOL), sur la base des données de Messari.

L’éther a subi plus de pertes que le bitcoin pendant la fin des échanges après qu’un « exploit potentiel » de plus de 120 000 éthers (d’une valeur de plus de 326 millions de dollars au total) a été découvert sur le pont inter-chaînes Wormhole. Le pont populaire pour connecter Solana et quelques autres grands réseaux tente de négocier en chaîne avec le pirate informatique, comme l’a rapporté CoinDesk.

L’événement est en cours, Wormhole tweetant que son réseau est « en panne pour maintenance » pendant que l’équipe se penche sur le problème.

Le graphique des prix Bitcoin sur quatre heures montre le support / la résistance avec le RSI en bas (Damanick Dantes / CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) n’a pas réussi à maintenir un rebond au-dessus de 38 000 dollars, bien que les acheteurs à court terme puissent rester actifs au-dessus du niveau de support de 35 000 dollars. L’élan commençait à s’estomper sur les graphiques intrajournaliers, ce qui signifie que le recul pourrait se poursuivre pendant la journée de négociation en Asie. Au moment de la publication, le bitcoin se négociait à environ 37 000 $.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier s’est approché du territoire de surachat mardi, ce qui a précédé le recul actuel des prix. De plus, la moyenne mobile sur 100 périodes sur le graphique de quatre heures, actuellement à 38 220 $, continue de plafonner de brefs gains de prix.

Bitcoin reste dans une tendance baissière à moyen terme depuis novembre et s’est consolidé entre 35 000 $ et 38 000 $ au cours de la semaine dernière. Les acheteurs devront faire un pas décisif au-dessus de 40 000 $ afin d’inverser la tendance à la baisse.

