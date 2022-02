Prix ​​Decentraland pour retester 2,50 $ avant que MANA n’avance plus loin | Cryptomonnaie

L’action décentralisée des prix a connu une reprise importante, se déplaçant de près de 70 % par rapport au creux du 22 janvier.

MANA vient de connaître une séquence de victoires consécutives de huit jours.

La divergence baissière peut vouloir un recul par rapport au récent rallye.

L’action des prix décentralisée continue d’être très haussière à court terme, les haussiers complétant un rallye spectaculaire sur le retracement de Fibonacci à 50% à 2,00 $. Les traders ont poursuivi sur cette lancée, dépassant 2,25 $ et 2,50 $, mais se sont arrêtés avant la zone de valeur de 3,00 $.

Le prix Decentraland face à un nouveau test de 2,50 $

L’action des prix décentralisés fait face à une certaine pression de vente après avoir échoué à maintenir une clôture au-dessus du retracement de Fibonacci de 38,2 % à 2,54 $. La zone de support principale suivante pour Decentraland est maintenant la zone de confluence du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen à 2,50 $.

La baisse au cours des trois derniers jours de bourse est probablement due à la divergence baissière cachée entre le graphique en chandeliers et l’indice composite. Ce type de divergence se produit lorsque le graphique des prix imprime des hauts/clôtures inférieurs et que l’oscillateur imprime des hauts plus élevés. Il s’agit d’un avertissement de continuation baissier qui n’est valable que si la tendance précédente était une tendance baissière – dans laquelle se trouvait le prix Decentraland.

MANA/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Ne pas détenir 2,50 $ signifierait probablement une forte volonté de retester le retracement de Fibonacci à 50 % dans la zone de valeur de 2,00 $. Cela pourrait générer une nouvelle faiblesse qui menacerait de faire baisser le MANA, peut-être en dessous du plus bas de 2022.

Si le niveau de 2,50 $ se maintient comme support, il y a une forte probabilité que le prix Decentraland monte pour tester le bas du nuage Ichimoku (Senkou Span A) à 3,20 $