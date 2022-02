Le prix de Crypto.com glisse malgré l’offre de protéger les utilisateurs australiens contre les piratages | Cryptomonnaie

Crypto.com offre aux utilisateurs australiens de l’application et de l’échange une protection contre les transactions non autorisées.

L’échange offre aux utilisateurs une protection de bonne volonté avec une limite supérieure de 250 000 $.

Les utilisateurs sont protégés contre les piratages, les attaques de phishing et les retraits non autorisés sur l’application et l’échange Crypto.com.

Le jeton natif de Crypto.com a subi une baisse de prix malgré l’annonce récente.

Crypto.com a offert aux utilisateurs australiens de son échange et de son application une protection contre les piratages, les escroqueries par hameçonnage et les transactions non autorisées. Les partisans estiment que l’annonce est l’un des facteurs clés qui pourraient alimenter un récit haussier pour le jeton natif de Crypto.com.

Crypto.com offre aux utilisateurs une protection contre les retraits jusqu’à 250 000 $

Crypto.com a dévoilé son programme de protection de compte (APP) pour les utilisateurs australiens. La nouvelle mise à jour de la politique est destinée aux utilisateurs de l’application et de l’échange Crypto.com.

Si les utilisateurs perdent des fonds dans un piratage, une attaque de phishing ou des retraits non autorisés, Crypto.com rembourserait jusqu’à 250 000 $. Le document de politique détaille les termes et conditions du programme.

Les avantages de l’APP s’appliquent aux utilisateurs qui ont satisfait aux exigences KYC nécessaires et varient selon les marchés. Crypto.com déterminerait si une transaction autorisée est éligible au remboursement avant d’offrir une protection de bonne volonté.

En cas de retrait non autorisé de crypto-monnaies et de monnaies fiduciaires du portefeuille Crypto.com d’un utilisateur australien vérifié par KYC pourrait être éligible à un remboursement.

Les partisans s’attendent à ce que l’annonce du programme de protection des comptes puisse alimenter l’optimisme des investisseurs. Pourtant, le prix du CRO a chuté de près de 5 % au cours des dernières 24 heures.

Les analystes techniques ont évalué le prix de Crypto.com et prévoient une forte reprise. Par exemple, @DaCryptoGeneral estime que le prix du CRO pourrait atteindre 0,49 $ avant sa prochaine impulsion haussière.