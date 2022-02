Le prix d’Ethereum augmente, l’ETH vise 3 500 $ | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum continue de maintenir un support contre le niveau de 2 500 $.

Deux niveaux de résistance primaire à venir pourraient stopper le rallye actuel.

La pression à la baisse demeure, mais sa sévérité diminue.

Le prix de l’Ethereum continue d’augmenter, prolongeant le rallye actuel à neuf jours et un gain de près de 30 % par rapport aux creux du 24 janvier. Cependant, une résistance à court terme pourrait mettre fin au rallye actuel.

Le prix Ethereum fait face à une combinaison de niveaux de résistance Fibonacci et Ichimoku

Le prix Ethereum teste actuellement le quotidien Kijun-Sen (2 790 $) comme sa principale résistance à court terme. La clôture d’hier était juste au-dessus de ce niveau, et il s’agissait du premier test du Kijun-Sen en tant que résistance depuis le 5 janvier et seulement le deuxième test depuis la cassure baissière idéale d’Ichimoku survenue le 27 décembre 2021.

Les deux flèches rouges sur l’image du graphique ci-dessous montrent une flèche pointant vers le bas sur le graphique en chandeliers et une flèche pointant vers le haut sur l’indice composé. Ces flèches mettent en évidence un écart entre le graphique des prix et l’oscillateur : l’action des prix a des sommets plus bas, mais l’oscillateur a des sommets plus élevés. Il s’agit d’une condition connue sous le nom de divergence baissière cachée.

La divergence baissière cachée n’est valable que si un instrument est dans une tendance baissière plus large – ce qui est le cas du prix Ethereum. La divergence baissière cachée est un signe avant-coureur que le recul à la hausse est susceptible de s’inverser, l’évolution des prix poursuivant sa tendance baissière antérieure. La probabilité que cette divergence joue en faveur des traders augmente si elle apparaît alors que le prix est contre une zone de résistance forte.

Même si le prix d’Ethereum devait se déplacer au-dessus et clôturer au-dessus du Kijun-Sen, le retracement de Fibonacci de 50 % agirait probablement comme une source de résistance. Cependant, le retracement de Fibonacci à 50 % pourrait être une contrefaçon pour les vendeurs à découvert. Le profil de volume en 2021 et 2022 montre que la zone de valeur de 2 900 $ est extrêmement mince. En d’autres termes, le prix d’Ethereum devrait pouvoir se déplacer facilement à travers et au-dessus de la zone de 2 900 $. Si cela se produit, la route pour tester 3 500 $ est grande ouverte.

Graphique quotidien ETH/USD Ichimoku Kinko Hyo

Des risques baissiers subsistent mais nécessiteraient une pression vendeuse importante. Cependant, un support important existe à 2 500 $ où le retracement Tenkan-Sen quotidien et 61,8 % de Fibonacci existent.

Une clôture en dessous de 2 500 $ invaliderait toute perspective haussière à court terme et déclencherait probablement un mouvement pour tester la zone de valeur de 1 800 $.