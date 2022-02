Google va plonger profondément dans Blockchain et Web3 | Cryptomonnaie

Le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, considère la technologie blockchain intéressante et puissante et révèle son intention de s’impliquer.

Pichai dit que Google veut adopter la technologie blockchain et soutenir Web3 de la meilleure façon possible.

Auparavant, Alphabet Inc soutenait la blockchain en investissant 1 milliard de dollars dans le Chicago Mercantile Exchange.

La société mère de Google, Alphabet Inc, tient à soutenir la technologie blockchain et Web3. Le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, a révélé que le géant de l’Internet se concentrait sur l’avenir de l’industrie de la blockchain.

Le PDG de Google est pro crypto exprime son intérêt pour Web3

Sunder Pichai, PDG d’Alphabet, considère la technologie blockchain comme « intéressante et puissante ». Pichai a été cité comme disant,

C’est [blockchain technology] quelque chose que nous voulons soutenir. Chaque fois qu’il y a de l’innovation, je trouve cela excitant. Je pense que c’est quelque chose que nous voulons soutenir du mieux que nous pouvons.

Le PDG du conglomérat multinational a déclaré qu’il surveillait de près l’industrie de la blockchain. Pichai trouve Web3 – une nouvelle itération du World Wide Web basée sur la blockchain qui intègre l’économie basée sur les jetons – passionnante. Il a confirmé que Google se concentre sur le passage à l’univers Web3.

La société mère de Google avait précédemment affiché une position pro-crypto, lorsqu’en novembre 2021, l’entreprise a investi 1 milliard de dollars dans Chicago Mercantile Exchange (CME). CME est le marché des produits dérivés le plus diversifié au monde.

Les deux sociétés ont convenu d’une collaboration de dix ans pour transformer le marché mondial des produits dérivés grâce à l’adoption du cloud.

Début janvier 2022, Google a dévoilé des plans pour permettre aux utilisateurs de stocker des crypto-monnaies dans des cartes numériques. À la fin du mois, la société a lancé une division de stockage de données en ligne pour utiliser la technologie blockchain et créer des opportunités pour créer, stocker et prendre en charge les transactions de crypto-monnaie.

Lory Kehoe, co-fondateur de Blockchain Ireland, a commenté l’incursion de Google dans la blockchain et Web3,

C’est notable [Google] met désormais en place une équipe dédiée avec un cadre supérieur. Cela signifie que c’est devenu une priorité, et ils pensent que le moment est venu d’examiner cela de plus près.

En 2020, la capitalisation boursière globale de la cryptomonnaie était de 1,44 milliard de dollars, depuis lors, elle n’a cessé de croître de 12,9 % et a atteint 1,63 milliard de dollars en janvier 2022. Les analystes estiment qu’avec une croissance régulière, la capitalisation boursière pourrait bientôt atteindre 2,73 milliards de dollars.

Ankush Jain, défenseur des crypto-monnaies et partenaire d’Aaro Capital, estime que la volatilité des crypto-monnaies présente une opportunité pour les institutions et les entreprises, dans un monde où les rendements des classes d’actifs sont déprimés. Cela explique l’intérêt d’Alphabet Inc et des investisseurs institutionnels pour la technologie blockchain et la crypto.