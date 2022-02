Le prix de la BTC plonge avec les actions alors que de nouvelles ventes voient PayPal perdre près de 25% | Cryptomonnaie

Bitcoin réaffirme sa corrélation actuelle avec les actions, car les actions technologiques en particulier souffrent au fur et à mesure que les échanges commencent.

Bitcoin (BTC) est tombé à l’ouverture de Wall Street le 2 février alors qu’une autre déroute des actions technologiques a paniqué les commerçants.

Bitcoin : « La macro FUD pilote tout »

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont suivi BTC/USD alors qu’il plongeait en dessous de 38 000 $ au début de Wall Street, restituant la moitié des gains obtenus le 1er février.

Au moment de la rédaction de cet article, la paire s’échangeait à près de 37 600 $ alors que les actions technologiques prenaient une raclée. Celles-ci étaient dirigées par PayPal, dont les actions ont perdu près de 25 % après que la société a signalé des objectifs de bénéfices manqués.

Les données de Bloomberg ont montré dans quelle mesure les premiers gains de la pandémie ont été anéantis cette année et la dernière, dans le cas de PayPal 52% et d’autres, tels que Zoom et Peloton, de 70% ou plus.

Avec sa dernière baisse éloignant encore plus les traders de la résistance cruciale, les analystes n’ont donc pas été inspirés par Bitcoin à court terme.

« Pour moi, la structure du marché est toujours clairement baissière en dessous de 39,6 000 $. J’aimerais voir des clôtures quotidiennes supérieures à 40,2 000 $ avant de sentir un rallye plus important possible », a résumé le compte Twitter populaire TXMC Trades ce jour-là.

« Mon cas de base est toujours un test de 29 000 $ à 30 000 $ (ou moins) avant toute découverte de prix future. Macro FUD pilote tout. HODL et attendez. »

Comme l’a rapporté Cointelegraph, tout le monde ne s’attend pas à un inconvénient immédiat, avec la possibilité d’un nouveau test de 40 000 $ toujours possible pour certains.

Les données en chaîne sont également restées encourageantes malgré la persistance de la baisse des prix. S’appuyant sur les commentaires précédents, le statisticien Willy Woo a réitéré mercredi que tout est sain pour Bitcoin sous le capot.

« Les prix par rapport à la demande en chaîne des investisseurs spéculatifs et hodl sont désormais tous deux à des niveaux de survente maximaux », a-t-il déclaré aux abonnés de Twitter.

« La dernière fois que cela s’est produit, c’était en octobre 2020. La fois précédente, c’était au bas du crash du COVID. »

Un regard sur les marchés des dérivés a vu les taux de financement rester légèrement négatifs au moment de la rédaction, alors que son collègue analyste William Clemente en a profité pour rappeler aux traders que les taux négatifs ne sont pas nécessairement des taux plus courts « s’empilant » sur le marché dans l’espoir d’une nouvelle détérioration.

Les altcoins résistent largement à la tempête du marché

Les altcoins sont quant à eux restés globalement stables, Ether (ETH) étant la valeur aberrante des principaux jetons avec une baisse de 2,1 % sur la journée.

L’ETH/USD s’échangeait à 2 680 $ après l’ouverture de Wall Street, toujours en hausse de 1,7 % par rapport à la même période il y a une semaine.

D’autres dans les dix premières crypto-monnaies par capitalisation boursière étaient soit stables, soit en baisse d’un montant modeste par rapport à la baisse de 1,6 % de Bitcoin.

Comme Cointelegraph l’a rapporté, Bitcoin a augmenté sa domination sur la capitalisation boursière par rapport aux altcoins au cours des dernières semaines pour atteindre un sommet de deux mois.