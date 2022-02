ETH, SOL, ZAP et LINK – Quel altcoin est la meilleure opportunité « d’achat à la baisse » ? | Cryptomonnaie

Le marché de la crypto-monnaie a subi une série de coups majeurs au cours des dernières semaines et des derniers mois, avec des inquiétudes concernant la nouvelle variante Omicron du coronavirus et les plans de la Fed d’augmenter les taux d’intérêt, entraînant la suppression de centaines de milliards de dollars de capitalisation boursière.

Cependant, avec presque toutes les pièces et tous les jetons considérablement en baisse par rapport à leur niveau record, les investisseurs ont une excellente occasion d' »acheter la baisse » et de voir potentiellement de gros rendements une fois que ces préoccupations macroéconomiques auront disparu.

Dans cet article, nous explorons quatre altcoins – Ethereum (ETH), Solana (SOL), Zap Protocol (ZAP) et Chainlink (LINK) – et évaluons ce qui représente la meilleure opportunité « acheter la trempette ».

ETH/USD – 3 350 $, le niveau clé à surveiller pour les investisseurs

Graphique journalier ETH/USD

La récente baisse du support clé d’Ether à 2 300 $ et la reprise immédiate sont visibles sur le graphique quotidien. Bien que, comme indiqué sur ETH / USD, le développement actuel suggère que le rebond correctif du creux du crash flash de 2 159 $ touche à sa fin à 2 815 $. L’attention s’est déplacée vers le niveau de 3 000 $ si les investisseurs continuent d’acheter la baisse et que le prix de l’ETH s’appuie sur son élan récent.

Une cassure du niveau de 3 000 $ confirmera qu’il ne s’agit que d’un petit pic. Il est difficile de dire s’il sera retiré sous peu, mais il vaut la peine de garder un œil sur l’élan jusqu’à 2 900 $ pour voir s’il y a une chance que ce scénario haussier se développe davantage. Cependant, le risque de baisse continuera d’être une préoccupation tant que le prix restera inférieur au MA 50 de 3 350 $.

Le ZAP/USD est prêt pour de solides gains à court terme

Graphique journalier ZAP/USD

Si les vendeurs ne parviennent pas à gagner du terrain en dessous de la zone de support clé de 0,010 $, le ZAP/USD pourrait se redresser la semaine suivante. Sur l’échelle de temps quotidienne, l’indice de force relative (RSI) est en hausse par rapport à la zone de survente mais pas excessivement, ce qui indique que la paire pourrait varier avant une recrudescence.

Le niveau de barrière de 0,0460 $ est un objectif haussier plausible, tandis que le niveau de 0,075 $ pourrait également être atteint en février.

Les vendeurs peuvent tester le niveau de 0,010 $ si la paire baisse davantage. En ce moment, la paire semble combler le buy-the-dip, donc un retour en force à son prix de novembre, ou à tout le moins une reprise de 50 %, ne peut être exclu à court terme.

SOL/USD – Former une croix de la mort n’ajoutera pas de pression de vente

Graphique journalier SOL/USD

La paire SOL/USD a atteint un sommet de 113,65 $ mardi, après avoir échoué à franchir le niveau de résistance de 105,00 $ au cours des 10 jours précédents. De plus, les moyennes mobiles (MA 50) et (MA 200) tentent un croisement baissier et l’indice de force relative (RSI) est inférieur à sa ligne médiane de 50 points.

Cependant, en raison de la nature retardée de ce signal, un croisement de la mort ne déclenchera pas à lui seul une vente car l’événement prédit s’est déjà produit. Une tendance haussière pourrait être confirmée si le prix dépasse le niveau de 128,06 $. À la suite de son rebond à partir de 81,03 $ et des récents achats en baisse par les investisseurs, la paire pourrait continuer à augmenter alors que les traders visent le MA 200.

LINK/USD – Plus de gains mesurés à l’horizon

Graphique journalier LINK/USD

Après un rebond à partir d’un creux de 13,48 $ le 24 janvier, LINK a grimpé plus haut après avoir comblé la baisse. Le prix a augmenté régulièrement au cours des 7 derniers jours, atteignant un sommet de 18,13 $ au début de la semaine. Après que la vente précédente ait fait chuter le marché, les moyennes mobiles (MA) 50 et 200 ont établi une «croix de la mort» lors des sessions précédentes, mais le marché a récemment rebondi.

L’indice de force relative (RSI) a dépassé la barre des 40, reflétant la reprise du marché. Une clôture au-dessus de la moyenne mobile (MA 50) à 21,00 $ pourrait susciter l’intérêt des acheteurs et confirmer de nouvelles avancées vers le MA 200 à 24,50 $. Les baissiers peuvent profiter d’une chute sous le niveau horizontal à 17,00 $, où LINK/USD se négocie actuellement.

Conclusion

ZAP et Solana ont les perspectives à court et à long terme les plus optimistes parmi les quatre altcoins examinés dans cet article, alors que les investisseurs se précipitent pour acheter la baisse.

Solana avait atteint des sommets historiques de 267,52 $ avant que la vague baissière n’atteigne le marché. Ce jeton maintient ses gains pour le moment et le sentiment reste fort malgré des indices de surextension. Alors que le RSI s’éloigne de la zone de survente, une pression d’achat accrue de la part des investisseurs qui cherchent à tirer parti du fait que SOL est bien en dessous de son niveau record pourrait faire grimper son prix.

Quant au ZAP, il continue de varier et pourrait gagner du terrain et se redresser fortement en raison du sentiment d’achat du marché. Une impression au-dessus de la barrière de la moyenne mobile (MA 50) est la suivante et donnerait des munitions ZAP pour transformer les zones critiques de 0,02 $, 0,03 $ et 0,04 $ en support, avant de viser de nouveaux gains.