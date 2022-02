Pourquoi graver des jetons et cela a-t-il un sens pour les projets de cryptomonnaie ? | Cryptomonnaie

Le brûlage de pièces se produit lorsqu’un certain nombre de pièces est retiré de la circulation par décision du propriétaire ou selon un algorithme spécifique. Des adresses particulières et des contrats intelligents sont utilisés pour graver des pièces ou, dans certains cas, cela se fait automatiquement lors des transactions.

Pendant le processus de gravure, les pièces peuvent être retirées de différentes sources. Par exemple, ils peuvent faire partie des bénéfices d’un dépositaire ou d’un échange décentralisé, ou ils peuvent provenir de commissions pour les transactions – un tel mécanisme de gravure est mis en œuvre dans certaines crypto-monnaies. Il existe également un mécanisme de consensus Proof-of-Burn (PoB), impliquant le retrait d’une partie des actifs des validateurs de la circulation.

La procédure de brûlage vise à créer des monnaies déflationnistes. Le brûlage peut être utilisé pour répartir les bénéfices entre les propriétaires d’un actif. En outre, la méthode de gravure des actifs permet de réduire la charge du réseau, de se protéger contre le spam et de mettre en œuvre un mécanisme de consensus spécial.

Brûlage de pièces – Techniquement parlant

Lors du transfert de pièces vers une adresse sans clé privée, elles sont brûlées. De plus, les pièces peuvent être envoyées à une adresse erronée ou générée intentionnellement, ce qui est facile à faire.

Jusqu’à présent, aucune technologie ne permet de récupérer une clé privée à l’adresse d’un destinataire connu. Cela garantit que les pièces envoyées sur ces comptes seront irrémédiablement perdues. Beaucoup utilisent cette méthode pour détruire des actifs numériques. De telles adresses et transactions de gravure peuvent être trouvées lors de l’analyse de diverses chaînes de blocs.

Ethereum a une fonction de gravure qui permet le retrait de l’ETH de la circulation et des jetons de différentes normes. Lors de la gravure, il est nécessaire d’indiquer le nombre de pièces à retirer de la circulation. Ensuite, si le solde de l’utilisateur dispose de suffisamment de fonds, le contrat intelligent bloquera le nombre spécifié de jetons, les supprimant définitivement.

Découvrez une telle opération sur Etherscan. Les données de transaction contiennent des informations sur les pièces retirées de la circulation.

Projets qui brûlent régulièrement des pièces

La plateforme Binance brûle des pièces tous les trimestres. Comme mentionné dans le livre blanc de Binance, chaque trimestre, Binance utilise ses bénéfices pour racheter et brûler des Binance Coins, les détruisant complètement. La combustion se poursuivra jusqu’à ce que l’offre totale diminue à 100 millions de pièces.

Bitfinex, propriété d’iFinex, brûle également des pièces. En 2019, la société de gestion a émis le jeton UNUS SED LEO (LEO), émission – 1 milliard de pièces. Selon le livre blanc, iFinex s’engage à racheter et à graver des jetons LEO chaque mois en utilisant plus de 27 % des bénéfices.

La plate-forme non dépositaire PancakeSwap brûle également périodiquement des pièces. Ils détruisent les jetons CAKE de différentes sources.

Divers projets brûlent régulièrement des pièces de monnaie, fournissant des informations détaillées. Pour vous tenir au courant de la combustion prévue des pièces, vous pouvez suivre l’un des calendriers crypto et rechercher l’actif qui vous intéresse. Par exemple, vous pouvez trouver des informations à jour sur Coindar (choix de la gravure de balises).

Comment la consommation d’actifs affecte-t-elle le prix ?

Selon les objectifs et l’algorithme sous-jacent à la combustion des pièces, le processus peut affecter différemment le prix de l’actif à court et à long terme.

Les échanges et autres projets qui utilisent une partie de leurs revenus pour acheter un actif sur le marché puis le détruire ont l’impact le plus important sur son prix. Le prix est sensible aux fluctuations entre l’offre et la demande. Ainsi, les achats importants et réguliers de pièces stimulent la croissance des prix.

Lorsqu’une quantité importante de fonds est achetée ou brûlée, le taux de l’actif peut fortement augmenter. À long terme, de telles actions constituent une augmentation supplémentaire du prix. De tels événements affectent le marché comme une intervention de change.

Le fonctionnement des crypto-monnaies PoW est lié à la récompense pour les mineurs, tirée des récompenses en bloc et des frais de transaction. Le processus de retrait des commissions ou des fonds du validateur de la circulation ne peut être séparé. Dans ces conditions, la combustion se produit simultanément avec l’émission. En conséquence, le nombre de pièces peut augmenter ou diminuer. Il est également possible que les jetons brûlés soient remis en circulation après un certain temps.

L’impact de telles actions sur les prix est indirect. En règle générale, détruire le nombre de pièces et les retirer de la circulation est une bonne nouvelle, ce qui entraîne la popularité de l’actif et la croissance des prix. Pour une meilleure compréhension, il est préférable d’analyser la dynamique des variations de l’offre et le nombre de blocs déflationnistes. Ces informations peuvent être trouvées sur des ressources analytiques spécialisées.

Le projet GMT Token qui utilise des énergies renouvelables pour le fonctionnement des centres de données dispose d’un mécanisme unique de gravure de jetons. Son jeton natif GMT est soutenu par une puissance de calcul, permettant à ses détenteurs d’exploiter Bitcoin quotidiennement. On dit qu’en 2022, l’entreprise attirera des mineurs pour placer leur équipement dans les centres de données GMT. En retour, les mineurs recevront des jetons GMT d’un montant proportionnel à la sécurité d’alimentation. L’équipe GMT brûle régulièrement des jetons et la stratégie de gravure se poursuivra à l’avenir. Voici comment GMT le fait. Une partie des nouveaux jetons sera brûlée et la puissance libérée sera répartie entre tous les jetons en circulation. De cette manière, la capacité d’approvisionnement de chaque jeton et son potentiel minier augmenteront.

Au fur et à mesure que de plus en plus de mineurs tiers se connectent aux centres de données GMT, le jeton GMT deviendra le lien entre tous les participants de l’écosystème minier GMT.

Conclusion

La gravure de pièces est le mécanisme utilisé par de nombreux projets de crypto-monnaie pour réduire l’offre et rendre les jetons rares, ce qui entraîne une augmentation des prix, ce qui profite aux investisseurs. Technologiquement, il supprime une partie des pièces de monnaie de la circulation, par exemple en les envoyant à une adresse de portefeuille inutilisable.

Des entreprises comme Binance et Bitfinex dépensent régulièrement une partie de leurs bénéfices pour brûler des pièces.

Le projet GMT Token a développé un moyen unique de graver ses jetons, ce qui affectera potentiellement le prix du jeton ainsi que les récompenses minières.