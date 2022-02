La consolidation des prix du Shiba Inu est prévue pour une cassure haussière avec une appréciation de 28% | Cryptomonnaie

Shiba Inu voit des hauts et des bas plus bas, comprimant l’action des prix autour de 0,00002179 $.

Le prix SHIB est ensuite fixé pour une cassure haussière avec plusieurs vents favorables présents dans les actions.

Attendez-vous à ce que les traders SHIB remontent l’action des prix au-dessus du SMA de 200 jours, gagnant potentiellement 24%.

Shiba Inu (SHIB) est coincé dans la consolidation depuis le 22 janvier avec des hauts plus bas et des bas plus hauts, poussant les acheteurs et les vendeurs les uns vers les autres avec le décor planté pour une évasion. À première vue, il s’agira d’une cassure haussière, soutenue par les vents favorables des actions mondiales en tête, le Nasdaq menant la charge. Attendez-vous à ce que les traders dépassent la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours et essayez d’atteindre 0,00002782 $, le niveau de Fibonacci de 78,6 %.

SHIB évasion haussière détenant des gains de 28%

Le prix du Shiba Inu a peut-être atteint son plus bas pour l’année après avoir atteint 0,00001730 $ le 22 janvier. Depuis lors, le prix a légèrement bougé autour de 0,00002170 $, avec des hauts et des bas plus bas pour la consolidation entre acheteurs et vendeurs. Le prix en SHIB est tellement condensé maintenant qu’une cassure est due. Alors que les marchés mondiaux sont sur le devant de la scène et que les actifs à risque mènent la charge, ces vents favorables se répercuteront sur les crypto-monnaies et ouvriront la voie à une cassure haussière vers 0,00002782 $ comme cible.

Le prix SHIB supprimera, dans ce processus, la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 0,00002562 $, ce qui n’a pas beaucoup d’importance puisqu’il n’a été dépassé qu’une seule fois. Les traders voudront plutôt rechercher 0,00002782 $, qui est le niveau de Fibonacci de 78,6 % et est un indicateur essentiel qu’il pourrait y avoir une tendance à la hausse. Plus de hausse dépendra du comportement des vents arrière, car le SMA de 55 jours semble assez lourd autour de 0,00003000 $.

Graphique journalier SHIB/USD

Alternativement, la consolidation pourrait encore voir une cassure baissière, avec des baissiers piégeant les haussiers et ramenant l’action des prix à 0,00001730 $, ou peut-être même 0,00001500 $ vers le niveau de support mensuel S1. La raison de la cassure baissière pourrait provenir de données économiques très instables qui pourraient commencer à indiquer une récession mondiale avec des prix élevés et une nouvelle détérioration du nombre d’emplois. Cela déclencherait une vague mondiale de risque qui pourrait mettre les crypto-monnaies sur le dos.