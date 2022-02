Le prix de l’ondulation dépasse le plus haut d’hier alors que XRP voit les traders prendre le dessus sur l’action des prix | Cryptomonnaie

Le prix de l’ondulation est prêt à dépasser 0,63 $, éliminant les sommets passés.

Les traders XRP arrivent sur une vague de sentiment positif du marché mondial.

Attendez-vous à une cassure au-dessus de 0,63 $ pour réaliser des gains de 25 %.

Le prix Ripple (XRP) connaît une hausse haussière après l’ouverture du prix au-dessus d’une barrière vitale qui pourrait attirer davantage d’investisseurs dans le rallye naissant des pièces Ripple. La force de la demande d’achat est si énorme qu’elle se reflète dans l’indice de force relative (RSI) qui connaît une hausse substantielle. Attendez-vous à une poursuite de la hausse tant que les marchés mondiaux resteront en mode risque, réalisant 25 % de gains avant d’atteindre 0,78 $ à la hausse.

Les traders XRP ont fixé l’objectif à 0,78 $, portant 25% des gains

Le prix du XRP s’est négocié un peu latéralement ces derniers jours alors que les investisseurs et les acteurs du marché attendaient la confirmation que les marchés étaient prêts à ignorer la négativité de janvier. À l’aube du deuxième jour de bourse de février, les haussiers devraient sortir en force, car tous les indices boursiers sont dans le vert et, ce faisant, sortent les crypto-monnaies de leur fossé. Ce vent arrière parfait verra une augmentation de l’action des prix XRP, portant 25% des gains alors que les traders fixent un nouvel objectif à 0,78 $, à court terme.

Les traders XRP ont d’autres éléments dans leur coin pour construire un dossier pour démarrer une tendance haussière, en dehors des retombées favorables des marchés boursiers. Les haussiers ont très bien respecté 0,58 $, entraînant un afflux massif d’investisseurs à ce niveau. Avec cela, le RSI s’est éloigné de la zone de survente et a encore beaucoup de terrain à couvrir avant de devenir suracheté, offrant ainsi un potentiel de hausse supplémentaire pour toutes les positions longues.

Graphique journalier XRP/USD

Le sentiment pourrait encore être sur le point de basculer vers la baisse, car l’inflation semble être collante, incitant des banques centrales plus bellicistes à agir et affectant le sentiment du marché mondial. Pour XRP, cela se traduirait par une forte baisse vers 0,58 $ avec une baisse possible vers 0,52 $, où les investisseurs voudront s’engager à nouveau. Les baissiers ne seront pas là pour le long terme, cependant, étant donné que le RSI est susceptible de revenir sur les niveaux de survente.