MicroStrategy a perdu 146 millions de dollars à cause des frais de dépréciation de Bitcoin au quatrième trimestre 2021 | Cryptomonnaie

MicroStrategy, la société Fortune 500 avec une trésorerie forte de 125 051 Bitcoins (BTC), a annoncé mardi ses résultats financiers du quatrième trimestre 2021.

Le fournisseur de solutions logicielles institutionnelles a déclaré une perte nette de 146,6 millions de dollars encourue en charges de dépréciation sur ses avoirs en Bitcoin. Les pertes de valeur élevées ont ajouté aux dépenses d’exploitation de la société, qui ont connu une augmentation de 125 % à 248 millions de dollars par rapport au même trimestre l’an dernier.

Une perte de valeur est une réduction comptabilisée du coût d’acquisition d’un actif déclenchée par une baisse de sa juste valeur. Lorsque la juste valeur d’un actif devient inférieure à son prix d’achat, la différence est annulée.

La société a perdu 901 millions de dollars en charges de dépréciation sur ses avoirs en BTC au cours des six derniers trimestres.

MicroStrategy a décidé d’ajouter des charges de dépréciation BTC après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis ait rejeté ses méthodes comptables Bitcoin « non conformes aux PCGR » existantes. La SEC a demandé à la société d’intelligence économique d’ajouter les charges de rémunération fondées sur des actions et les pertes de valeur et les gains à la vente.

Les pertes de valeur de 146,6 millions de dollars étaient les troisièmes en importance pour la société, où elle représentait 25 % de son achat de BTC au cours du même trimestre. La perte de valeur la plus élevée est survenue au deuxième trimestre de 2021, où elle a perdu environ 80 % de la valeur totale du BTC acheté au cours de ce trimestre. MicroStrategy a enregistré une perte nette de 90 millions de dollars ou 8,43 dollars par action sur une base diluée au quatrième trimestre.

MicroStrategy détient actuellement un total de 125 051 BTC acquis pour environ 3,78 milliards de dollars à un prix moyen de 30 200 dollars par Bitcoin.

MicroStrategy a commencé à acheter du Bitcoin en août 2020 pour l’utiliser comme couverture de trésorerie au lieu du dollar américain. L’entreprise a joué un rôle déterminant dans l’apport de Bitcoin aux entreprises institutionnelles et aux entreprises publiques, notamment Tesla et SpaceX.