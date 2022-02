Les traders d’options Bitcoin semblent baissiers et manquent de confiance pour placer des paris directionnels | Cryptomonnaie

Les traders d’options Bitcoin sont aussi baissiers qu’ils l’étaient lors du crash de mai 2021.

La volatilité implicite suggère également que les investisseurs en options n’ont aucune idée de la prochaine direction que BTC pourrait prendre.

Les options Bitcoin sont maintenant moins chères qu’elles ne l’ont été depuis très longtemps.

Les données sur les options Bitcoin suggèrent que les traders sont actuellement baissiers et hésitants à parier sur les prochains mouvements directionnels de la principale crypto-monnaie. Les investisseurs n’ont pas été aussi baissiers à long terme depuis le crash de mai 2021, lorsque plus de 50 % de la valeur du BTC a été anéantie.

Les traders d’options Bitcoin hésitent

La société d’analyse du marché des crypto-monnaies Arcane Research a récemment publié un nouveau rapport, notant que la faible volatilité implicite d’environ 70 % indique que les traders d’options n’ont pas été plus baissiers à long terme depuis mai 2021.

Étant donné que les options Bitcoin permettent aux traders de parier sur les mouvements du prix du BTC, plus l’actif est volatil, plus ses options sont chères. Par conséquent, le faible taux de volatilité implicite indique que les traders peuvent hésiter à parier sur la prochaine évolution de la crypto-monnaie phare, et les options sont moins chères qu’elles ne l’ont été depuis longtemps.

Arcane Research a en outre noté que le biais de volatilité de Bitcoin était le plus élevé depuis mai 2021. Le biais de volatilité mesure la différence relative entre les prix des options de vente et d’achat.

Historiquement, les options d’achat ont été plus chères que les options de vente, générant un biais de volatilité négatif.

Cependant, suite à la récente baisse du prix du Bitcoin, le biais de volatilité du BTC est désormais le plus élevé depuis le crash de mai 2021, ce qui suggère qu’il y a plus de demande de puts que d’appels, un signe baissier.

Les traders d’options Bitcoin sont maintenant plus baissiers qu’ils ne l’ont été depuis longtemps, et ils semblent également hésitants à choisir une direction dans laquelle ils pensent que BTC se dirige.

Le rapport suggère que cela pourrait être une opportunité « d’acheter des appels bon marché ».

Le prix du Bitcoin forme un graphique haussier

Malgré le manque de confiance manifesté par les traders d’options Bitcoin, BTC a formé un triangle ascendant sur le graphique de 4 heures, projetant une hausse de 15 % de sa limite supérieure vers 44 884 $.

Pour que la principale crypto-monnaie atteigne l’objectif haussier, Bitcoin doit trancher au-dessus de la limite supérieure du modèle de graphique en vigueur à 38 982 $. Des obstacles supplémentaires peuvent apparaître à la moyenne mobile simple (SMA) de 200 sur quatre heures à 41 225 $, puis au niveau de retracement de 50 % à 43 016 $.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures

Si un pic d’ordres de vente se produit, le prix du Bitcoin découvrira un support immédiat à 38 232 $, là où se croisent les 21 SMA de quatre heures, 50 SMA de quatre heures et le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %.