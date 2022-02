Les transactions Tezos et l’activité des contrats intelligents augmentent sur la demande NFT | Cryptomonnaie

Le réseau Tezos a connu une croissance impressionnante au cours des 12 derniers mois en termes d’adresses de contrats intelligents et d’adoption générale, principalement grâce aux jetons non fongibles (NFT).

L’activité au sein de l’écosystème Proof-of-Stake a récemment connu une poussée de croissance, car elle vise à concurrencer Ethereum pour la frappe et les marchés NFT.

Selon le rapport « State of the Network » de Coin Metrics du 1er février, le nombre de transactions impliquant des contrats intelligents a bondi au cours des 12 derniers mois pour atteindre plus de 50 000 par jour, contre moins de 10 000 par jour en janvier 2021.

Le rapport a observé que la croissance a été tirée par les plates-formes NFT telles que la plate-forme d’art génératif FX Hash, qui suscite un intérêt accru. De plus, le géant du jeu Ubisoft a également annoncé la prise en charge de Tezos pour les jeux NFT en décembre.

Les frais élevés du réseau Ethereum poussent les créateurs et les acheteurs de NFT vers des réseaux alternatifs tels que Tezos. Le réseau dispose d’un portail pour tous les marchés NFT basés sur Tezos qui, selon lui, sont « neutres en carbone » avec des frais de réseau « moins d’un centime ». Les NFT ont suscité la controverse en raison des problèmes environnementaux liés à leur frappe et à leur échange sur des réseaux de preuve de travail. Tezos a été largement présenté comme une alternative pour atténuer ces préoccupations.

Les adresses actives sur le réseau sont à un niveau record de plus de 45 000, tandis que les adresses de contrat intelligent actives ont triplé, passant de moins de 200 000 à plus de 600 000 au cours des 12 derniers mois. Cela met en évidence la croissance des NFT et des DApps qui utilisent Tezos.

La recherche a également mesuré le nombre total de transactions quotidiennes qu’elle a qualifiées d' »autres transactions ». Ce chiffre a grimpé en août 2021 lorsque le réseau a lancé une mise à niveau réduisant de moitié les temps de bloc. De 40 000 transactions quotidiennes régulières, il est passé à plus de 250 000 et est resté à ces niveaux depuis.

Graphique – CoinMetrics

Selon le propre tracker de la plateforme, le chiffre actuel des transactions quotidiennes est de 309 431, soit moins d’un quart des transactions quotidiennes sur Ethereum qui est actuellement de 1,17 million selon Etherscan.

Le rapport a également indiqué le nombre d’adresses contenant plus d’au moins 1 XTZ. Ce nombre a récemment dépassé les 300 000, augmentant de 150 % par rapport à la même période l’an dernier.

Tezos a été lancé en 2018 en tant que réseau de preuve de participation « économe en énergie » qui utilise un système appelé « cuisson » pour valider et publier de nouveaux blocs sur la chaîne.

Son jeton natif, XTZ, a gagné 6,7 % au cours des dernières 24 heures pour s’échanger à 3,77 $ selon CoinGecko. XTZ est actuellement 58,6% en dessous de son sommet historique du 4 octobre de 9,12 $.