La hausse du prix de Cardano plafonnée à 1,26 $ alors que ADA récupère ses pertes récentes | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano connaît un bon taux de récupération puisqu’il a augmenté de 20 % au cours des dix derniers jours.

Les données techniques et de transaction montrent que la hausse de l’ADA est plafonnée à 1,26 $.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 1 $ invalidera la thèse haussière et déclenchera de nouvelles pertes.

Le prix de Cardano montre des signes de perspectives haussières, mais la tendance haussière qui en résulte est susceptible d’être plafonnée en raison des multiples obstacles présents sur son chemin. Par conséquent, les investisseurs doivent faire preuve de prudence autour de l’ADA et de son rallye à venir.

Le prix de Cardano continue d’avancer

Le prix de Cardano a connu un crash flash de 45% entre le 20 janvier et le 22 janvier à la suite d’un événement similaire à Bitcoin. Bien que l’ADA ait glissé sous le niveau psychologique de 1 $, il n’a pas produit de chandelier juste en dessous. La reprise au-dessus de ce niveau a été rapide et jusqu’à présent, ADA a rebondi de 20 % par rapport au bas et montre des signes que cette tendance se poursuivra.

Bien que la reprise soit impressionnante, elle se heurtera à de multiples obstacles sur son chemin. De plus, cette montée semble être plafonnée autour de la barrière de 1,26 $ en raison de la présence de la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

Les données de transaction obtenues à partir du modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutiennent cette thèse de plafond pour le prix de Cardano. Cet indice en chaîne montre qu’environ 484 540 adresses qui ont acheté près de 6,2 milliards d’ADA à un prix moyen de 1,26 $ sont «hors de l’argent».

Par conséquent, toute pression d’achat à court terme qui pousse le prix de Cardano dans ce domaine subira une pression massive du côté de la vente.

ADA GIOM

La baisse du nombre de nouvelles adresses rejoignant la blockchain Cardano de 73 780 à 63 310 au cours du mois dernier suggère en outre que cette tendance à la hausse sera de courte durée. Cette baisse de 14% indique que les investisseurs ADA ne sont pas intéressés par les prix aux niveaux actuels.

ADA nouvelles adresses

Indépendamment des perspectives haussières, le prix de Cardano fait face à de multiples barrières, le rejet à l’un ou l’autre de ces niveaux pourrait faire chuter l’altcoin à 1 $. Un chandelier quotidien proche de cette barrière créera un plus bas inférieur, invalidant la thèse haussière.