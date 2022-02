Willy Woo: ‘Peur maximale’ mais les mesures en chaîne indiquent que ce n’est pas un marché baissier | Cryptomonnaie

« Cela ne fait aucun doute, les gens ont vraiment peur, ce qui est généralement […] une opportunité d’acheter », a déclaré Willy Woo.

L’analyste Bitcoin et co-fondateur de la société de logiciels Hypersheet Willy Woo estime que les mesures en chaîne montrent que BTC n’est pas dans un marché baissier malgré l’observation de niveaux de «peur maximale».

S’exprimant sur le podcast What Bitcoin Did hébergé par Peter McCormack le 30 janvier, Woo a cité des mesures clés telles qu’un grand nombre de détenteurs à long terme (portefeuilles pendant cinq mois ou plus) et des taux d’accumulation croissants suggèrent que le marché n’a pas basculé. le passage en territoire baissier :

Structurellement en chaîne, ce n’est pas une configuration de marché baissier. Même si je dirais que nous sommes au pic de la peur. Sans aucun doute, les gens ont vraiment peur, ce qui est généralement […] une occasion d’acheter.

Je suppose que BTC est en demande ces derniers temps pic.twitter.com/5h1IeMT2lK – Willy Woo (@woonomic) 29 janvier 2022

À court terme, Woo a noté que « vous n’obtenez pas souvent ce genre de recul sans que le soulagement ne rebondisse » et qu’une capitulation potentielle jusqu’à 20 000 $ ne semble pas réalisable car elle reproduirait le krach de 2018 dans un marché baissier en l’espace de seulement trois mois au lieu d’un an.

Le prix du BTC a baissé d’environ 44 % depuis son niveau record de 69 000 $ en novembre, et l’analyste a cité le commerce des contrats à terme institutionnels comme l’une des principales raisons de cette baisse constante et de cette performance stable au cours des trois derniers mois.

Woo a suggéré que l’afflux croissant de traders traditionnels et le déploiement des marchés à terme BTC au cours des dernières années ont considérablement modifié la structure de marché de BTC dans laquelle le prix est directement corrélé au « risque sur le risque des macro-traders qui regardent les actions traditionnelles ». .”

« Vous savez, de 2019 à 2020, si vous regardiez en chaîne ce que faisaient les investisseurs, ils s’accumulaient mais vous ne pouviez tout simplement pas voir d’impact sur le prix car le prix était vraiment dicté par les traders sur les marchés à terme », il a dit.

L’analyste a cité un grand nombre de hodlers à long terme qui n’ont pas vendu depuis plus de cinq mois, des commerçants qui ont cessé de vendre autour de la région de 40 000 $ ainsi qu’un taux d’accumulation constant comme principales raisons de rester optimistes.

La plupart des pièces sont restées là pendant plus de cinq mois et les gens qui font ça, ils ont tenu pendant cinq mois, ils ne vendent pas à perte, ils vendront quand il y aura du profit à faire et vous voyez cela chaque fois qu’il explose comme des sommets historiques et fait un rallye très fort.

En termes d’adoption, Bitcoin a à peu près les mêmes utilisateurs qu’Internet en 1997. Mais Bitcoin croît plus vite. Les 4 prochaines années sur le chemin actuel amèneront les utilisateurs de Bitcoin à 1 milliard de personnes, soit l’équivalent de 2005 pour Internet. pic.twitter.com/Np9yTR3WkL – Willy Woo (@woonomic) 1 février 2021

Il a également fait valoir qu’un indicateur clé des marchés baissiers est généralement lorsque les « newbs » ou les nouveaux détenteurs de pièces sont majoritaires :