3 raisons pour lesquelles le prix QuickSwap (QUICK) a augmenté de 50 % | Cryptomonnaie

Le prix QUICK a gagné 50% peu de temps après qu’un partenariat avec CelsiusX prouve que la plate-forme est sérieuse pour combler le fossé entre DeFi et CeFi.

La finance décentralisée (DeFi) et le contrôle qu’elle donne aux utilisateurs sur leurs actifs est l’un des secteurs les plus applicables de l’écosystème de crypto-monnaie, mais le grand public hésite encore à interagir avec la plupart des produits DeFi en raison de la courbe d’apprentissage abrupte et de la possibilité de perdre fonds.

Un échange décentralisé (DEX) qui fait des progrès pour combler le fossé entre DeFi et la finance centralisée (CeFi) est QuickSwap (QUICK), le DEX le mieux classé sur le réseau Polygon.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que le prix de QUICK a connu une augmentation rapide de 50 % de sa valeur, passant de 166,40 $ le 31 janvier à un sommet quotidien de 250 $ le 1er février après que son volume de transactions sur 24 heures ait bondi de 168 %.

Graphique RAPIDE/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Trois raisons du rebond rapide du prix QUICK incluent l’annonce d’un partenariat avec Celsius, l’ajout de nouveaux pools de liquidités à haut rendement et le lancement de pools stables-stables qui offrent un rendement plus élevé et réduisent le risque de pertes impermanentes.

QuickSwap s’associe à CelsiusX

Le développement récent le plus important pour QuickSwap a été l’annonce que le DEX s’est associé à CelsiusX, la branche DeFi de la plate-forme de services bancaires et financiers Celsius qui se concentre sur l’intégration de CeFi et DeFi.

Le partenariat avec QuickSwap permet également la création de versions enveloppées de jetons populaires comme ADA et Dogecoin (DOGE) de Cardano, qui n’ont actuellement pas une présence majeure sur Polygon, ainsi que des pools de liquidités bien financés pour ces actifs afin que les utilisateurs, les bots, les arbitragistes et les institutions ont facilement accès à ce jeton.

Cela offre également aux détenteurs de DOGE et d’ADA des moyens supplémentaires d’utiliser leurs actifs dans DeFi pour gagner un rendement au lieu de simplement détenir leur DOGE ou de jalonner leur ADA.

De nouveaux pools de liquidités pourraient attirer une nouvelle race d’investisseurs

Un deuxième facteur contribuant à soutenir le prix et la dynamique de QUICK a été le lancement de plusieurs nouveaux pools de liquidités et de « sirop ». Cela pourrait être un signe haussier, surtout si l’on considère qu’une poignée de projets ont lancé et intégré des ponts au réseau Polygon en janvier.

Outre l’ajout de la prise en charge des protocoles DeFi comme Atlantis Loans ou la solution de blockchain de couche 1 Orbs (ORBS), QuickSwap a vu une vague de prise en charge supplémentaire pour les projets de jetons non fongibles (NFT), qui ont de nouveau pris de l’ampleur malgré le plus large faiblesse du marché des crypto-monnaies.

Certains des projets NFT nouvellement pris en charge sur QuickSwap incluent le réseau UniArts, Dogira, OneRare et Blockchain Monsters Hunt.

Nouvelles options de mise pour les détenteurs de pièces stables

Un troisième facteur contribuant à attirer les utilisateurs et la liquidité vers le QuickSwap DEX est des rendements attractifs pour les fournisseurs de liquidité de paires stablecoin-stablecoin.

Céder sur les écuries, ça vous semble bien ? ⚖️QuickSwap propose plusieurs pools stables-stables où les LP peuvent gagner plus de 14% #APY & équilibrer le risque de Perte Impermanente Si céder sur $USDC, $USDT, $MAI & $DAI tout en gagnant $dRAPIDE les récompenses ressemblent à votre confiture – Échange rapide (@QuickswapDEX) 24 janvier 2022

Ces pools offrent aux utilisateurs la possibilité de gagner un rendement décent tout en réduisant le risque de perte temporaire associé à d’autres types de pools de liquidités.

Cela pourrait également présenter des rendements stables plus attractifs pour les déposants sur le réseau Celsius et augmenter la liquidité globale verrouillée sur le protocole QuickSwap.