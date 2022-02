Les traders Sandbox contrôlent, mais un recul à 3,50 $ est probable | Cryptomonnaie

Sandbox a rebondi de plus de 63 % par rapport aux plus bas du 22 janvier.

Les traders ont explosé la résistance à court terme, mais un nouveau test de ces pauses est probable.

Le cycle temporel d’Ichimoku met en garde contre l’apparition d’un sommet entre aujourd’hui et demain.

L’action des prix Sandbox a fait l’envie de presque tous les altcoins majeurs – très certainement les altcoins impliqués dans le métaverse et l’espace des jetons de jeu. Cependant, l’ampleur de ce récent rallye est probablement exagérée et due à un test de mouvement correctif avant la résistance en tant que support actuel.

Le prix du bac à sable pourrait revenir à la résistance antérieure devenue support – test critique à venir

Le prix Sandbox a traversé trois zones de résistance principales dans son graphique quotidien :

Le Tenkan-Sen à 3,40 $. Le bas d’un drapeau taureau à 3,67 $. Le retracement de Fibonacci de 32,% à 3,83 $. Le Kijun-Sen à 3,92 $.

La preuve la plus substantielle d’un retracement entrant est l’énorme divergence baissière cachée entre l’indice composite et le graphique en chandeliers. Une divergence baissière cachée se produit lorsque le graphique des prix montre des pics qui sont des hauts plus bas et des clôtures plus basses, tandis que l’oscillateur correspondant montre des hauts plus élevés. C’est un signe d’avertissement que le mouvement actuel vers le haut est faux ou sans conviction ; par conséquent, la tendance baissière antérieure devrait se poursuivre.

SAND/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Cependant, cette divergence baissière cachée est présente depuis le 28 janvier et n’a donné lieu à aucun indice de poursuite baissière. Par conséquent, si les haussiers des prix Sandbox veulent éviter tout nouveau test plus bas, ils devront maintenir une clôture quotidienne au-dessus du Kijun-Sen à 3,94 $ ou plus. Ne pas le faire entraînera probablement une décision de tester le bas du drapeau haussier à 3,60 $.

Une clôture au-dessus de la zone de valeur de 4,50 $ pour le prix Sandbox invaliderait toute action corrective baissière à court terme pour le prix Sandbox.