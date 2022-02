First Mover Asia: les prix de la crypto augmentent avec l’appétit des investisseurs pour le risque | Cryptomonnaie

Bitcoin et la plupart des principaux altcoins étaient dans le vert, bien que les échanges aient été plus légers que lundi.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 38 818$ +0,9%

Éther (ETH) : 2 800 $ + 4,3 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Solana SOL +13,5% Plate-forme de contrat intelligente Filecoin FIL +11,5% L’informatique Pois POINT +10,4% Plate-forme de contrat intelligente

Marchés

S&P 500 : 4 546 + 0,6 %

DJIA : 35 405 +0,7%

Nasdaq : 13 346 +0,7%

Or : 1 801 $ +0,2 %

Mouvements du marché

Bitcoin a commencé février, un mois saisonnier fort pour les actifs spéculatifs, en vert, alors que les investisseurs semblaient prêts à augmenter leur exposition aux actifs à risque.

Au moment de la publication, la plus ancienne crypto-monnaie se négociait à un peu moins de 39 000 dollars, en hausse d’environ 1 % au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinDesk. Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a atteint 2 800 $, soit un gain de plus de 4 % sur la même période.

Selon Danny Chong, co-fondateur de Tranchess, le tracker d’actifs améliorant le rendement basé sur Binance Smart Chain, de nouveaux investisseurs, qu’ils soient particuliers ou institutionnels, pourraient être entrés sur le marché de la cryptomonnaie au milieu de la baisse des prix ces dernières semaines.

« Par rapport au marché financier traditionnel, le marché de la cryptomonnaie est nettement plus petit sur le marché [capitalizations], permettant des changements modestes pour créer un impact plus visible », a déclaré Chong via un représentant. « Avec un soutien rapide aux niveaux actuels ainsi qu’une liquidité accrue des utilisateurs nouveaux et actuels, un rebond du marché peut se produire relativement rapidement lorsque les sentiments du marché deviennent positifs. »

Les données compilées par CoinDesk montrent que le volume des échanges de bitcoins sur les principales bourses centralisées mardi était légèrement inférieur à celui d’il y a un jour. Comme mentionné dans les colonnes précédentes de First Mover Asia, les principaux marchés asiatiques s’attendent à un ralentissement cette semaine car de nombreux commerçants et investisseurs prennent congé pour les célébrations du Nouvel An chinois/du Nouvel An lunaire.

(CoinDesk, CryptoCompare)

Alors que le commerce et l’exploitation de cryptomonnaies sont interdits en Chine, un acteur bien connu en Chine a mentionné un jeton au hasard lors du gala du festival du printemps en Chine – qui serait l’émission télévisée la plus regardée au monde – et le prix du jeton a été multiplié par 10 en quelques heures. Depuis, son prix a considérablement baissé.

L’événement montre que bien que de nombreux observateurs de la cryptomonnaie pensent que le marché chinois est mort, en particulier après que des échanges tels que Huobi aient supprimé les utilisateurs de la Chine continentale, de nombreuses personnes en Chine sont toujours actives dans la communauté de la cryptomonnaie.

L’avis du technicien

Le graphique Bitcoin sur quatre heures montre le support/résistance avec le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) maintient un support supérieur à 37 000 $, bien que dans une fourchette de négociation étroite.

La crypto-monnaie est en légère hausse au cours des dernières 24 heures, en hausse de 3 % au cours de la semaine dernière.

Les acheteurs devront faire un pas décisif au-dessus du niveau de résistance de 40 000 $ afin de mettre en pause la tendance baissière à moyen terme à partir de novembre.

Pour l’instant, l’indice de force relative (RSI) sur le graphique de quatre heures se rapproche du territoire de surachat, qui précède généralement un bref recul des prix. De plus, la moyenne mobile sur 100 périodes en pente descendante sur le graphique de quatre heures pourrait limiter les gains de prix à court terme.

Sur le graphique journalier, cependant, le RSI continue d’augmenter par rapport aux niveaux de survente, ce qui signifie que les acheteurs pourraient rester actifs au-dessus de la zone de support de 35 000 $ à 37 000 $. Le large éventail de supports suggère que les échanges latéraux pourraient persister cette semaine, en particulier compte tenu du faible élan sur les graphiques à plus long terme.

Événements importants

9h HKT/SGT (1h UTC) : réunion OPEP

10 h HKT/SGT (2 h UTC) : indice des prix à la consommation de l’Eurostate (préliminaire de janvier en glissement annuel)

22 h HKT/SGT (14 h UTC) : performance du groupe industriel australien de l’indice de la construction (décembre)

22 h HKT/SGT (14 h UTC) : PMI des services bancaires de la Commonwealth Bank of Australia (janv.)

23 h 50 HKT/SGT (15 h UTC) Investissements étrangers japonais dans les actions japonaises (28 janvier)