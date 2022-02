Elliott Wave View : SOL/USD devrait s’attendre à trouver un support | Cryptomonnaie

Solana (SOLUSD – FTX) est une crypto-monnaie très populaire ayant 7e classement par capitalisation boursière d’environ 28 milliards de dollars au prix actuel de 90,05 $. Solana est un projet open source hautement fonctionnel qui mise sur la nature sans autorisation de la technologie blockchain pour fournir des solutions financières décentralisées.

SOLUSD a commencé au début de 2020. Il a initialement atteint le plus bas de 0,5050 $ le 11/05/2020. Il s’est échangé latéralement vers plus haut en 2020 et a pris un énorme élan en 2021. Il est passé à ATH de 259,99 $ le 06/11/2021 alors que le cycle d’impulsion rouge commençait à partir du plus bas de mai 2020. Alors qu’en dessous de là, il a commencé à corriger plus bas dans la double correction proposée.

SOLUSD – Elliott Wave Dernière vue quotidienne :

Il a préféré terminé ((1)) à 58,39 $ le plus haut le 18/05/2021 alors que l’impulsion a commencé à partir du plus bas de mai 2020. En dessous, il s’est corrigé en ((2)) à 19,11 $ le plus bas du 23/05/2021 en tant que retracement de 0,618 du cycle précédent. Il a pris un énorme élan en ((3)) et a terminé à 216 $ le 9/9/2021 en tant qu’extension de la troisième vague. Il a corrigé en ((4)) à 115,88 $ le plus bas le 21/09/2021. Enfin, il a fait un nouvel ATH à 259,99 $ le 11/06/2021 et a terminé le cycle d’impulsion alors que je rouge.

Bien qu’en dessous de 259,99 $, il a commencé à se corriger à la baisse en double correction par rapport au cycle du plus bas de mai 2020. Il s’est placé ((W)) à 147,94 $ le 13/12/2021 et ((X)) à 204,88 $ le 27/12/2021. En dessous de ((X)), il proposait de terminer (A) à 130 $ et (B) à 157,87 au plus haut. Actuellement, il favorise la baisse dans (C) de ((Y)) et s’attend à ce que deux autres plus bas terminent le cycle entre 92,69 $ et 23,20 $ avant de monter. Nous aimerions l’acheter dans les zones extrêmes pour la prochaine jambe plus haute ou au moins 3 rebonds de swing.