Le prix de Solana pourrait briser la résistance et atteindre 144 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana revient au niveau de prix critique de 100 $.

La résistance à court terme doit être surveillée car elle pourrait déclencher une autre baisse.

Les conditions de l’oscillateur avertissent d’une nouvelle pression à la baisse.

Le prix de Solana a montré des preuves d’une forte reprise, en maintenant la zone de valeur de 90 $ comme zone de support principale, puis en revenant au niveau de 100 $. Les traders ont prolongé leur course et ciblé le niveau de 110 $ – mais une zone de résistance rigide pourrait stopper tout potentiel de hausse supplémentaire à court terme.

Le prix de Solana obtient un rebond haussier, mais les baissiers sont toujours sous contrôle

Le prix de Solana a une série de facteurs techniques qui pourraient mettre fin au récent rallye. Une collection de niveaux de prix dans la même zone de valeur agit comme une résistance. Les oscillateurs Optex Bands et Composite Index avertissent d’un faux mouvement à la hausse en conjonction avec ces niveaux de prix.

Si Solana veut lancer une autre course haussière et revenir à de nouveaux sommets historiques, il doit d’abord clôturer au-dessus de la collection la plus importante de niveaux de résistance actuellement proches de son prix. Entre 111 $ et 120 $ se trouvent le retracement de Fibonacci à 38,2 %, l’expansion de Fibonacci à 100 %, le Kijun-Sen hebdomadaire et le bas du drapeau haussier (représenté par un canal de régression linéaire).

L’existence d’une divergence baissière cachée entre le graphique en chandeliers et l’indice composite ajoute une pression supplémentaire à la résistance des prix. Le graphique des prix de Solana montre des hauts et des clôtures plus bas, tandis que l’indice composite montre des hauts plus élevés. La divergence baissière cachée n’est valable que si un instrument est déjà dans une tendance baissière. Il avertit que le mouvement actuel est susceptible d’inverser et de reprendre l’ancienne tendance à la baisse. De plus, la pente de l’oscillateur Optex Bands est extrême et atteindra très bientôt des niveaux de surachat.

SOL/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Si les baissiers peuvent garder le contrôle et empêcher le prix de Solana de monter, il est fort probable que SOL reviendra pour tester les creux de 2022 et l’expansion de 161,8 % de Fibonacci près de la zone de valeur de 80 $.

Cependant, si les haussiers arrivent de la ligne de touche et peuvent rallier Solana à une clôture à 120 $ ou au-dessus, une nouvelle pression baissière sera probablement invalidée. Dans ce scénario, Solana aura du mal à se déplacer pour tester la résistance primaire finale à 144 $.