Le prix du Shiba Inu se consolide avant que SHIBA n’entre dans un nouveau marché haussier | Cryptomonnaie

Shiba Inu est coincé dans une zone de congestion étroite depuis huit jours.

La consolidation précède les nouvelles tendances et les corrections.

La cassure haussière sur le graphique en points et en chiffres prend en charge l’analyse hebdomadaire du graphique Ichimoku.

Le prix du Shiba Inu pourrait bientôt voir la fin de la consolidation et des plus bas bas qu’il a connus depuis octobre 2021. Le chandelier de la semaine dernière était un marteau haussier, donnant à de nombreux commerçants le signal nécessaire pour se convertir au côté long du marché.

Shiba Inu imprime un modèle de chandelier hebdomadaire haussier, SHIBA se prépare pour un grand rallye

Croyez-le ou non, le prix du Shiba Inu reste dans un marché haussier au sein de l’indice hebdomadaire de force relative. Il se situe actuellement entre les deux niveaux de survente dans un marché haussier, 40 et 50. De plus, l’indice composite est à des creux historiques depuis le début de 2022. La combinaison du modèle de chandelier en marteau haussier et des niveaux de survente extrêmes sur l’indice composite indique un retournement haussier imminent.

Graphique hebdomadaire SHIBA/USDT Ichimoku Kinkoo Hyo

La configuration théorique des échanges longs est un stop d’achat à 0,000022 $, un stop loss à 0,000016 $ et un objectif de profit à 0,000054 $. Le commerce représente une récompense / risque de 5,33: 1 avec un objectif de profit implicite de 145% à partir de l’entrée. Cependant, les chances que le prix du Shiba Inu passe de l’entrée à l’objectif de profit dans une seule colonne sont peu probables. Par conséquent, un stop suiveur à trois cases aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée.

SHIBA/USD $0.000002/3-box Reversal Point and Figure Chart

Si la colonne O actuelle continue de baisser, l’entrée se déplace en tandem avec le mouvement de prix inférieur. En conséquence, le stop loss à trois cases ou le stop suiveur à 3 cases de l’entrée se déplace également. L’objectif de profit reste cependant le même. En raison de ce modèle Point and Figure, il n’y a pas de point d’invalidation pour une entrée longue du prix Shiba Inu.