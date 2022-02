Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : Cryptos envisage une nouvelle tendance à la hausse en février | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a imprimé un chandelier d’inversion haussier solide sur son graphique hebdomadaire, indiquant un creux probable de sa tendance actuelle.

Le prix d’Ethereum rejette facilement la poursuite baissière avec une clôture hebdomadaire spectaculaire et un modèle d’inversion de chandelier haussier.

Le prix XRP établit un creux, un nouveau test de 0,75 $ arrive bientôt.

Le prix du Bitcoin a créé un modèle de marteau haussier sur son graphique hebdomadaire, donnant aux traders l’espoir que la tendance à la baisse des onze dernières semaines touche à sa fin. Le prix d’Ethereum a augmenté de plus de 18 % par rapport à ses creux la semaine dernière, choquant les vendeurs à découvert et déclenchant une puissante compression à découvert. Le prix du XRP continue de sous-performer le BTC et l’ETH mais se positionne pour une flambée des prix significative.

Le prix du Bitcoin atteint un support majeur, BTC vise un retour à 42 000 $

L’action des prix du Bitcoin a été un peu mordante vendredi dernier. Pendant la majeure partie de la semaine, Bitcoin a eu du mal à revenir dans le Cloud et au-dessus du bas du Cloud Ichimoku (Senkou Span B) à 37 250 $. La combinaison du modèle de marteau haussier et de la tenue du support à Senkou Span B donne aux traders une forte probabilité qu’un swing bas soit trouvé sur ce recul actuel.

Pour les traders, peu de choses ont changé depuis le risque de la semaine dernière. Le prix du Bitcoin doit avoir le chandelier hebdomadaire actuel au-dessus de Senkou Span B. La zone de résistance clé à venir pour BTC se situe dans la zone de valeur de 41 000 $ à 42 000 $ où le retracement de Fibonacci de 61,8 % (41 165 $), sommet du nuage Ichimoku (41 500 $), Tenkan -Sen (42 500 $) et le point de contrôle du volume 2022 (42 500 $) existent.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Une clôture hebdomadaire en dessous du nuage Ichimoku à 37 000 $ ou moins positionnerait Bitcoin dans une condition courte idéale pour la cassure Ichimoku baissière. Si la condition de rupture idéale d’Ichimoku Bearish se produit, ce sera la première fois depuis le crash de Covid en mars 2020 qu’elle se produira sur le graphique hebdomadaire et seulement la deuxième fois depuis juin 2018.

Le prix Ethereum a réalisé une reprise robuste la semaine dernière, donnant un élan à une nouvelle tendance haussière

L’action des prix d’Ethereum la semaine dernière a été sans conteste, l’un des plus grands chandeliers hebdomadaires de rejet baissier de mémoire récente. À un moment donné la semaine dernière, les vendeurs à découvert ont détruit la position longue en faisant chuter Ethereum de près de 16 % et en dessous du nuage Ichimoku, menaçant une configuration de cassure Ichimoku baissière idéale. Comme Bitcoin, cela aurait été la première fois que la configuration courte d’Ichimoku est apparue depuis le crash de Covid de mars 2020 et seulement la deuxième occurrence depuis juin 2018.

Ethereum a imprimé un motif de chandelier haussier rare et puissant connu sous le nom de Dragonfly Doji. D’un point de vue psychologique, il est facile de comprendre pourquoi les vendeurs à découvert ont probablement été choqués par les performances d’Ethereum la semaine dernière. Les conditions de l’oscillateur continuent d’atteindre des conditions de survente extrêmes, avec un énorme retournement haussier à venir.

L’indice composite sort de niveaux jamais vus depuis juillet 2019. De plus, l’oscillateur Optex Bands est entré dans des conditions de survente sévères pour la première fois depuis septembre 2019. Dans le même temps, l’indice de force relative reste dans des conditions de marché haussier et a rebondi sur le niveau de survente final à 40.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo ETH/USD

Le potentiel de hausse est probablement limité à la zone de valeur de 3 300 $ où existent le retracement Fibonacci de 38,2 $ et le Tenkan-Sen hebdomadaire. Toute clôture hebdomadaire en dessous du nuage (2 350 $) déclencherait une cassure baissière idéale d’Ichimoku et positionnerait le prix d’Ethereum pour un mouvement rapide vers la zone de valeur de 1 800 $.

Le prix XRP tient à 0,60 $, mais trop de traders restent à l’écart

Le prix du XRP a récemment déclenché une entrée haussière à partir d’une entrée longue hypothétique précédemment identifiée le 26 janvier 2022. L’entrée était une opportunité d’entrée longue hypothétique sur son graphique point et figure d’inversion de 0,01 $ / 3 cases. La configuration commerciale était un ordre d’achat stop à 0,63 $, un stop loss à 0,59 $ et un objectif de profit à 1,00 $. Le commerce représente une récompense / risque de 7,2: 1 avec un objectif de profit implicite de 58% à partir de l’entrée.

Il se négocie actuellement juste un cheveu en dessous de l’entrée d’origine, mais même une entrée à 0,64 $ serait toujours appropriée compte tenu de la large gamme de récompenses du risque. Il est prévu qu’en raison du chandelier d’inversion haussier imprimé sur le graphique hebdomadaire Ichimoku, le prix du XRP aura un fort rebond initial hors de la zone de 0,60 $. Une résistance initiale devrait être attendue entre 0,80 $ (Tenkan-Sen hebdomadaire) et 0,84 $ (retracement de Fibonacci de 38,2 %).

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo XRP/USDT

Les risques de baisse devraient être limités à la zone de valeur de 0,50 $. Cependant, une clôture hebdomadaire en dessous du plus bas de 0,55 $ de la semaine dernière invaliderait toute perspective haussière à court terme.