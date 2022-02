Axie Infinity franchit une étape clé après le lancement du jeton de gouvernance avec près de 100 000 Axies vendus | Cryptomonnaie

Axie Infinity a récemment lancé Ronin, le jeton de gouvernance de sa blockchain, une chaîne latérale du réseau Ethereum.

Le jeu play-to-earn est sur le point de franchir une étape importante avec la sortie de 100 000 Axies.

Les analystes ont prédit qu’Axie Infinity pourrait achever sa reprise après la récente crise de l’altcoin.

Axie Infinity a franchi une étape clé avec la sortie de 97 556 Axies. Les analystes ont une perspective haussière et pensent qu’Axie Infinity pourrait poursuivre sa tendance haussière.

Axie Infinity se prépare à une cassure haussière après avoir franchi une étape clé

Axie Infinity a récemment franchi une étape importante avec la sortie de près de 100 000 Axies. Le jeu play-to-earn a récemment lancé le jeton de gouvernance de la chaîne Ronin, un pas de plus vers la décentralisation du réseau.

Axie Infinity a gagné en popularité en tant que jeu pour gagner, et le lancement du jeton de gouvernance a stimulé l’activité en chaîne du jeton. La chaîne latérale du réseau Ethereum, Ronin, est sur la bonne voie pour se décentraliser davantage.

Le portefeuille Ronin connecte plus de 300 000 adresses actives sur la chaîne latérale Ethereum. En 2021, Ronin a traité 15 % de l’ensemble des transactions NFT.

Les analystes ont évalué la tendance des prix d’Axie Infinity et prédit une reprise après la chute du récent bain de sang. @RAFAEL_A_RIGO, analyste et trader crypto, estime que le prix d’Axie Infinity pourrait remonter et que le prix actuel se situe dans la zone d’achat.

@AltcoinSherpa prédit que la baisse des prix d’Axie Infinity a été le dernier bouleversement avant la récupération complète du jeton de jeu pour gagner.

@ssss4321_s, un analyste crypto pseudonyme, a noté une formation W dans la tendance des prix Axie Infinity. L’analyste est optimiste sur Axie Infinity et a prédit un rallye dans le jeton de jeu.