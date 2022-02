SOL augmente de 17% après que Coinbase ait répertorié deux jetons de l’écosystème Solana | Cryptomonnaie

L’échange crypto a répertorié les jetons de deux projets majeurs s’appuyant sur le réseau Solana pour la première fois.

Le jeton SOL de Solana a bondi de 17 % au cours des dernières 24 heures pour retrouver le niveau de 100 $ et plus après que Coinbase ait répertorié deux autres jetons de l’écosystème Solana.

L’échange de crypto a annoncé lundi qu’il répertorierait ORCA et FIDA, les jetons des échanges décentralisés basés à Solana Orca et Bonfida respectivement, comme indiqué.

Cette décision marquait la première fois que des actifs non-Ethereum étaient répertoriés sur Coinbase. Il ne répertoriait auparavant que les jetons construits sur la blockchain Ethereum ou les jetons natifs des blockchains, tels que Avalanche (AVAX) et Solana.

Les prix du SOL ont bondi à plus de 106 $ pendant les heures asiatiques du matin mardi, contre 90 $ le lundi matin. SOL s’échangeait à plus de 175 $ début janvier, mais est tombé à 82 $ la semaine dernière dans un contexte de baisse plus large du marché.

Les prix ont rebondi par rapport au niveau de support de 88 à 90 dollars, qui a constitué un domaine majeur pour les acheteurs la semaine dernière. SOL n’avait auparavant pas réussi à briser le niveau de résistance de 100 $ en janvier.

Les lectures de l’indice de force relative (RSI), cependant, ont atteint des niveaux de surachat de plus de 70, indiquant qu’une brève correction pourrait bientôt se produire. Le RSI est un indicateur graphique des prix qui détermine l’ampleur des variations de prix sur une période de temps.

Un autre catalyseur soutenant le mouvement des prix a été une annonce d’investissement par Phantom, le portefeuille blockchain le plus utilisé et le plus connu de Solana. Lundi, Phantom a clôturé un cycle de financement de 109 millions de dollars dirigé par la société d’investissement crypto Paradigm et a lancé son application iOS, indiquant une croissance à venir pour l’ensemble de l’écosystème Solana.

Pendant ce temps, ORCA a poursuivi sa course à partir de lundi. Au cours des dernières 24 heures, les prix de l’ORCA ont bondi de 36 % pour atteindre plus de 4 dollars pendant les heures de négociation en Asie, malgré une brève vente à partir du niveau de 3,50 dollars lundi. Les investisseurs de la FIDA n’ont cependant pas constaté de gains, car les prix n’ont augmenté que de 0,7 % au cours des dernières 24 heures, selon les données de l’outil d’analyse CoinGecko.

FIDA s’échangeait au niveau de 2 $ avant sa cotation sur Coinbase et a atteint plus de 2,77 $ pendant les heures de négociation en Asie avant de chuter de plus de 50 cents au moment de la rédaction.