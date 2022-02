Binance Coin en cassure haussière, devrait atteindre 450 $ | Cryptomonnaie

Binance Coin voit des traders se préparer à sortir du triangle.

Les pièces BNB sont très demandées, le RSI devant augmenter à mesure que la demande triple.

Attendez-vous à voir plus de traders rejoindre le rallye, faisant passer l’action des prix de 389 $ à 452 $ en quelques jours.

L’action sur les prix de Binance Coin (BNB) est prévue pour un pop alors que la formation du triangle haussier touche à sa fin et que le sentiment mondial est de retour en mode risque. Avec beaucoup de respect pour la ligne de tendance ascendante rouge du triangle, les haussiers sont maintenant prêts à s’asseoir sur leurs mains et à voir les prix augmenter alors que la demande devient forte grâce à de nouveaux gains dans le Nasdaq, créant des vents favorables pour les crypto-monnaies. Cela se traduira tout au long de la semaine par d’autres gains à venir, atteignant 452 $, soit 16 % de gains, d’ici la fin de cette semaine.

Le prix de la BNB compte dans la spirale des bonnes nouvelles et les effets d’entraînement

Le prix de Binance Coin est dans la dernière phase de l’achèvement du triangle haussier qui a commencé le 25 janvier. Les traders ont eu de nombreuses opportunités de prendre des positions longues, le long du côté incliné du triangle, alors que des plus bas plus élevés ont poussé l’action des prix contre la base à 389,20 $. Alors que de plus en plus de traders se préparent pour une cassure à la hausse, la demande explose alors que la vente s’assèche, ce qui entraînera une violente hausse.

Le prix du BNB réagira alors que le Nasdaq retrouvera sa deuxième journée de gains, ce qui déclenchera un flot massif d’investisseurs cherchant à acheter des crypto-monnaies, voyant la demande exploser et voyant rapidement le prix du BNB dépasser 389,20 $. La feuille de route est fixée à partir de ce moment vers 418,00 $ où se situe le pivot mensuel, et à partir de ce moment vers 452,40 $ – l’objectif de profit pour cette semaine.

Graphique journalier BNB/USD

Le sentiment actuel dépend clairement des indices américains et du Nasdaq à l’avenir. Si le réservoir du Nasdaq, attendez-vous à ce que l’intérêt pour les crypto-monnaies s’estompe aussi rapidement qu’il est venu. Une cassure sous la ligne de tendance ascendante dans le triangle pourrait voir une baisse accélérée vers 350 $, et avec cela, voir la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours commencer à se rapprocher ou à traverser la SMA à 200 jours, risquant la formation d’une croix de la mort , ce qui déclencherait une vente massive de BNB.