Le prix de Polkadot compte sur le Nasdaq pour une hausse | Cryptomonnaie

Le prix Polkadot devrait terminer le swing trade à partir du 21 janvier.

Le prix DOT fait face à une forte résistance à partir du niveau de 20,50 $ et a besoin de vents arrière supplémentaires pour le franchir.

Attendez-vous à ce qu’une autre augmentation du Nasdaq filtre jusqu’au prix DOT et mène à 25 $ dans le processus.

Le prix de Polkadot (DOT) revient à des niveaux plus élevés après sa rupture de courte durée en dessous de 16,95 $. Les traders ont été très rapides à repousser, et depuis lors, le DOT a atteint de nouveaux sommets intrajournaliers lors de mouvements consécutifs. Si les indices américains, avec le Nasdaq en tête, peuvent poursuivre sur leur lancée positive d’hier, attendez-vous à ce que le prix de Polkadot dépasse 20,50 $ et atteigne 25,19 $ d’ici la fin de la semaine.

Prix ​​Polkadot à la recherche de nouveaux vents arrière

Le prix de Polkadot frappe à la porte du niveau de 20,50 $ en complétant un échange de swing parfait qui a commencé à revenir à des sommets plus élevés au cours des quatre dernières séances de négociation. Avec le Nasdaq dans le vert, la hausse s’est accélérée et le DOT est actuellement sur le point d’attaquer le niveau de 20,50 $ une fois la session américaine lancée. pour sortir les marteaux-piqueurs et briser le mur de résistance autour de 20,50 $, pour ouvrir une autre boîte de profits.

Le prix DOT pourrait voir un afflux accéléré d’acheteurs, et avec cela, la demande de volume côté achat pourrait exploser, ce qui entraînerait une accélération de la hausse vers 22,20 $, atteignant le nouveau pivot mensuel de février. Dans le processus, l’indice de force relative (RSI) verrait une remontée au-dessus du niveau 50, mais conserverait encore des motifs pour de nouveaux gains. Le vrai test sera plus tard cette semaine vers 25,19 $ car ce niveau historique coïncide avec la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours et rapporterait environ 22 % des gains aux investisseurs.

Graphique quotidien DOT/USD

Le risque avec la valeur actuelle des pièces Polkadot est qu’un rejet pourrait déclencher un afflux d’traders et faire reculer le prix vers 16,95 $. Si les marchés mondiaux se renversaient et recommençaient à se vendre, le DOT pourrait glisser vers 15,00 $ alors que ces vents contraires pèsent. Un risque considérable devrait tester 13,00 $, qui est le nouveau niveau de support S1 mensuel pour février.