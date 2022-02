MetaDojo récolte 3 millions de dollars en tour de table pour faire progresser les métaverses et le Web 3.0 | Cryptomonnaie

Selon l’annonce faite aujourd’hui par MetaDojo, la plateforme a réussi à lever 3 millions de dollars lors de son tour de table. La plate-forme a accueilli la ronde avec l’aimable autorisation du Digital Finance Group, travaillant à ses objectifs pour stimuler les espaces métavers rentables et impartiaux.

D’autres partenaires, dont Good Game Labs, NDC Ventures, Blockdream Ventures, IBC Group, NFT Technologies, pour n’en citer que quelques-uns, ont joué un rôle dans le succès de son cycle de financement. Grâce au soutien qu’il reçoit de noms influents de l’industrie de la cryptomonnaie, le projet en attend plus pour l’avenir, y compris la création de liens plus solides.

MetaDojo apprécie les difficultés rencontrées par les projets NFT et métavers lorsqu’ils lancent le développement de leur espace virtuel. En tant que tel, il fournit une solution à travers des structures prêtes à l’emploi (Dojos) transférables à un métaverse comme point de départ. Les Dojos sont personnalisables et compatibles NFT, un moyen pratique pour les nouveaux projets de créer l’attention dont ils ont besoin sur le marché en plein essor.

En outre, il réalise le besoin croissant des entreprises de s’engager dans l’espace numérique tout en offrant une expérience passionnante à leurs clients. En tirant parti du Web 3.0, il crée non seulement les dojos, mais un lieu où les utilisateurs peuvent gagner grâce à la création, aux NFT et aux opportunités de jeu pour gagner.

Confiance des investisseurs et soutien de la communauté

Alors que le projet reçoit un soutien indéniable d’importantes sociétés de cryptomonnaie, la communauté a joué un rôle essentiel dans la finalisation de la vente de semences. De plus, il le doit aux communautés existantes et futures, la plate-forme se présentant comme une solution aux problèmes actuels de développement du métaverse.

Selon plusieurs partenaires du projet, MetaDojo fait un pas vers l’amélioration du potentiel de l’espace métaverse. James Wo, le fondateur et PDG de DFG, a expliqué que même si l’industrie du métaverse offre de nombreuses opportunités de divertissement, de revenus et de propriété, il reste encore beaucoup à couvrir.

À son avis, l’espace est encore à ses débuts avec une délivrance de valeur impressionnante. Cependant, il serait sage d’étendre la convivialité des espaces, ce que MetaDojo vise à réaliser à long terme.

Le fondateur d’OKX a ajouté que MetaDojo a du potentiel avec son écosystème diversifié et la création d’un pont entre son projet et d’autres métaverses. À son tour, il espère réorganiser la communication, les entreprises, les expériences de jeu pour gagner et la propriété.

D’autres partenaires apprécient les mêmes facteurs, saluant en outre le projet pour sa facilité de développement accrue tout en réduisant les coûts. Dans l’état actuel des choses, tous espèrent la croissance exponentielle de MetaDojo, étendant la valeur aux investisseurs et aux utilisateurs.

Perspectives futures

MetaDojo vise à tirer le meilleur parti de ses partenaires, expérimentés dans l’espace Web 3.0 et NFT. De son allocation symbolique, 63% de tous les fonds seront dirigés vers le développement de Dojos et la fonctionnalité de son écosystème. Les efforts combinés avec les créateurs qui rejoindront la plateforme feront émerger un vaste espace et un ensemble de compétences au profit de tous.

Il espère avoir un lancement bêta sur le Bit Country Metaverse Network et tenir son tour stratégique d’ici la fin du deuxième trimestre 2022. Il espère également forger plus de partenariats avant de tenir un échange initial ou une offre DEX plus tard dans l’année. Dans l’ensemble, l’équipe, la communauté et les partenaires l’aideront à réaliser sa vision d’une adoption généralisée du métaverse et du Web 3.0.