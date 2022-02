Bitcoin stable à près de 38,5 000 $ alors que la banque centrale australienne met fin à son programme d’assouplissement | Cryptomonnaie

Les prix du bitcoin sont restés stables tôt mardi après que la Reserve Bank of Australia (RBA) a mis fin au programme d’achat d’obligations visant à stimuler la liquidité, également connu sous le nom d’assouplissement quantitatif (QE), et a apprivoisé les craintes de hausse des taux.

La banque centrale australienne a annoncé la fin des achats hebdomadaires d’obligations d’État de 4 milliards de dollars australiens (2,8 milliards de dollars) et a maintenu le taux d’intérêt de référence à un niveau record de 0,1 %. La plupart des économistes avaient prédit la fin du QE, le taux de chômage tombant à 4,2 %, son plus bas niveau en 13 ans, et l’inflation sous-jacente atteignant 2,6 %, son plus haut en sept ans.

La décision de la RBA de mettre fin à l’assouplissement quantitatif intervient dans la foulée des marchés qui anticipent un cycle de resserrement agressif aux États-Unis Mercredi dernier, la Réserve fédérale (Fed) a réitéré son engagement à mettre fin à ses achats d’obligations en mars et à préparer le terrain pour une hausse des taux au cours du même mois . Les marchés anticipent désormais une hausse des taux de la Fed de cinq quarts de point de pourcentage d’ici la fin de l’année.

Alors que la RBA a suivi l’exemple de la Fed en mettant fin au QE, la banque centrale australienne a repoussé les attentes de hausse des taux. « L’arrêt des achats dans le cadre du programme d’achat d’obligations n’implique pas une augmentation à court terme des taux d’intérêt », a déclaré le gouverneur Philip Lowe dans un communiqué. « Le conseil est prêt à être patient car il surveille l’évolution des différents facteurs affectant l’inflation en Australie. »

Avant cette décision, les marchés s’attendaient à une hausse des taux en mai suivie de quatre autres hausses d’ici décembre.

Le ton accommodant de la RBA a pesé sur le dollar australien, faisant chuter l’AUD/USD de 50 points de pourcentage (pips) vers 0,70 et aidant peut-être le bitcoin et d’autres actifs à risque à maintenir leurs gains du jour au lendemain.

La principale crypto-monnaie en valeur marchande s’est échangée en grande partie inchangée ce jour-là, près de 38 560 $ à 04 h 55 UTC, après avoir bondi de 1,5 % lundi. L’indice boursier australien de référence, le S&P ASX 200, s’est négocié en hausse de 0,5 %, tandis que les contrats à terme liés au contrat à terme S&P 500 ont chuté de 0,2 %.

La valeur du bitcoin a presque diminué de moitié depuis qu’il a culminé à près de 69 000 dollars le 10 novembre, principalement en raison des craintes d’un resserrement plus rapide de la Fed. La fortune de la crypto-monnaie est étroitement liée aux marchés boursiers, la corrélation sur 60 jours entre les deux actifs étant désormais de 65 % contre pratiquement zéro en 2017. La sensibilité aux fluctuations du marché boursier et aux facteurs macroéconomiques tels que les décisions de la banque centrale découle peut-être d’une participation institutionnelle accrue. . En outre, le bitcoin a été l’un des métiers de l’inflation.

« Le bitcoin est mieux compris comme un bien monétaire, et l’une des principales thèses d’investissement pour le bitcoin est en tant que réserve d’actifs de valeur dans un monde de plus en plus numérique », ont mentionné les analystes de Fidelity Digital Assets dans la note mensuelle.

Alors que les macro-facteurs semblent s’être alignés en faveur des traders, l’activité en chaîne brosse un tableau positif.

Selon la société d’analyse de blockchain Santiment, 40 785 bitcoins ont quitté les échanges la semaine dernière, enregistrant l’exode hebdomadaire le plus élevé de pièces depuis septembre. « La tendance continue des pièces à se déplacer vers des portefeuilles froids est historiquement bonne pour les mouvements de prix à long terme », a tweeté Santiment.